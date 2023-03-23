На 9 млн долларов наторговали Минская и Ленинградская области за январь 2023-го

На 9 миллионов долларов наторговали Минская и Ленинградская области только за январь 2023 года. Причем 5 миллионов – это экспортные поставки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы продают в российский регион молочку, мясо, металлы, мебель, транспорт. Привозят из Ленинградской области бумагу и картон, пластмассы, азотные удобрения, каучук.

В эти дни официальная делегация Ленобласти посетила индустриальный парк «Великий камень», где создана вся необходимая инфраструктура, а инвесторам предоставлены беспрецедентные льготы. Несмотря на непростую ситуацию в мире, резиденты парка показывают рост выручки от реализации товаров, работ и услуг практически в два раза.

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