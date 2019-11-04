Мясо для гурманов: как в хозяйстве в центре Полесья производят мраморную говядину
Сейчас мясной ассортимент в белорусских магазинах радует даже самых привередливых. Есть у нас предложения и для гурманов – стейки из мраморной говядины.
О развитии животноводства и современных технологиях в сельском хозяйстве Беларуси рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».
Развивать это новое для Беларуси направление начали сравнительно недавно. Именно этим и занимаются в хозяйстве ОАО «Агро-Мотоль» Брестской области. В сердце Полесья перспективным животноводством занимаются уже больше 10 лет.
Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Мы сейчас направляемся на пастбище, где пасутся коровы породы Лимузин.
За годы разведения хозяйство получило статус племзавода: здесь рождаются французы белорусского происхождения.
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Зоотехник Татьяна Анисковец о Лимузинах умеет рассказать с аппетитом.
Татьяна Анисковец, зоотехник:
Считается по вкусовым качествам мясо более вкусное, по мраморности. Сами лимузинские коровы по живому весу достигают 700-800 килограммов, а бычки – до тонны.