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Мясо для гурманов: как в хозяйстве в центре Полесья производят мраморную говядину

04 ноября 2019 10:55
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Сейчас мясной ассортимент в белорусских магазинах радует даже самых привередливых. Есть у нас предложения и для гурманов – стейки из мраморной говядины.

О развитии животноводства и современных технологиях в сельском хозяйстве Беларуси рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Развивать это новое для Беларуси направление начали сравнительно недавно. Именно этим и занимаются в хозяйстве ОАО «Агро-Мотоль» Брестской области. В сердце Полесья перспективным животноводством занимаются уже больше 10 лет.

Мясо для гурманов: как в хозяйстве в центре Полесья производят мраморную говядину-1

Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Мы сейчас направляемся на пастбище, где пасутся коровы породы Лимузин.

За годы разведения хозяйство получило статус племзавода: здесь рождаются французы белорусского происхождения.

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Зоотехник Татьяна Анисковец о Лимузинах умеет рассказать с аппетитом.

Мясо для гурманов: как в хозяйстве в центре Полесья производят мраморную говядину-4

Мясо для гурманов: как в хозяйстве в центре Полесья производят мраморную говядину-6

Татьяна Анисковец, зоотехник:
Считается по вкусовым качествам мясо более вкусное, по мраморности. Сами лимузинские коровы по живому весу достигают 700-800 килограммов, а бычки – до тонны.

Мясо для гурманов: как в хозяйстве в центре Полесья производят мраморную говядину-9

Мясо для гурманов: как в хозяйстве в центре Полесья производят мраморную говядину-11

Подробнее в видеоматериале.

# Сельское хозяйство # Экономика # Анастасия Дехтяр # Татьяна Анисковец # Фотофакт

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