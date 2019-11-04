Проект бюджета на 2020 год поступил в парламент Беларуси: что предусматривает документ

Новости Беларуси. Проект бюджета на 2020 год поступил в парламент Беларуси. Документ готовится к первому чтению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже известно, что дополнительно на зарплаты бюджетникам планируется направить около 1 миллиарда 800 миллионов рублей. Вырастут доходы прежде всего педагогов и медицинских работников. Из бюджета фонда социальной защиты населения дополнительные средства направят для поддержки пенсионных выплат не ниже 40% от средней заработной платы. Прогнозные параметры на 2020 год. Комментарий Юлии Огневой