Прямой эфир

Проект бюджета на 2020 год поступил в парламент Беларуси: что предусматривает документ

04 ноября 2019 08:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Проект бюджета на 2020 год поступил в парламент Беларуси. Документ готовится к первому чтению,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект бюджета на 2020 год поступил в парламент Беларуси: что предусматривает документ-1

Уже известно, что дополнительно на зарплаты бюджетникам планируется направить около 1 миллиарда 800 миллионов рублей. Вырастут доходы прежде всего педагогов и медицинских работников. Из бюджета фонда социальной защиты населения дополнительные средства направят для поддержки пенсионных выплат не ниже 40% от средней заработной платы.

Прогнозные параметры на 2020 год. Комментарий Юлии Огневой

Проект бюджета на 2020 год поступил в парламент Беларуси: что предусматривает документ-4

Предусмотрено и продление финансирования семейного капитала. В целом расходы на социальную сферу увеличатся не менее чем на 11%. Бюджетная политика ориентирована и на создание в регионах равных условий для жизни. Областям будет оказана существенная поддержка: почти на треть возрастёт размер средств, передаваемых в местные бюджеты из республиканского.

# Экономика # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Прогнозные параметры на 2020 год. Комментарий Юлии Огневой
03 ноября 2019 18:58

Прогнозные параметры на 2020 год. Комментарий Юлии Огневой

Этому маслосырзаводу больше 80 лет. Как маленькая фабрика в Верхнедвинске сумела стать передовым производством
02 ноября 2019 14:35

Этому маслосырзаводу больше 80 лет. Как маленькая фабрика в Верхнедвинске сумела стать передовым производством

«Корова не может сама себе помыть копыта». На белорусской ферме работает салон красоты для бурёнок
02 ноября 2019 13:11

«Корова не может сама себе помыть копыта». На белорусской ферме работает салон красоты для бурёнок