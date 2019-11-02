Этому маслосырзаводу больше 80 лет. Как маленькая фабрика в Верхнедвинске сумела стать передовым производством

О развитии животноводства и современных технологиях в сельском хозяйстве Беларуси рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

На этом предприятии в Верхнедвинске Витебской области достижения белорусских ученых и аграриев материализуют в различные продукты.

Сыр здесь будет сварен и где-то через часа полтора будет выпускаться в один из прессов.

Масло, сыр, сухое молоко – то, что так расходится и на наших прилавках, то, что так любят за рубежом. Молочно-товарные позиции с пометкой «Сделано в Беларуси» в мировом рейтинге экспортеров неизменно занимают высокие места.