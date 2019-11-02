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Этому маслосырзаводу больше 80 лет. Как маленькая фабрика в Верхнедвинске сумела стать передовым производством

02 ноября 2019 14:35
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На этом предприятии в Верхнедвинске Витебской области достижения белорусских ученых и аграриев материализуют в различные продукты.

О развитии животноводства и современных технологиях в сельском хозяйстве Беларуси рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Этому маслосырзаводу больше 80 лет. Как маленькая фабрика в Верхнедвинске сумела стать передовым производством-1

Сыр здесь будет сварен и где-то через часа полтора будет выпускаться в один из прессов.

Масло, сыр, сухое молоко – то, что так расходится и на наших прилавках, то, что так любят за рубежом. Молочно-товарные позиции с пометкой «Сделано в Беларуси» в мировом рейтинге экспортеров неизменно занимают высокие места.

Этому маслосырзаводу больше 80 лет. Как маленькая фабрика в Верхнедвинске сумела стать передовым производством-4

Этому маслосырзаводу больше 80 лет. Как маленькая фабрика в Верхнедвинске сумела стать передовым производством-6

Этому маслосырзаводу больше 80 лет. Как маленькая фабрика в Верхнедвинске сумела стать передовым производством-8

Этому маслосырзаводу больше 80 лет. Оно прошло нелегкий путь от маленькой фабрики до передового предприятия молочной переработки. Одно из первых в нашей стране получило европейский сертификат качества, первыми здесь стали производить востребованную сухую сыворотку.

Этому маслосырзаводу больше 80 лет. Как маленькая фабрика в Верхнедвинске сумела стать передовым производством-11

Петр Лавринов, директор маслосырзавода г. Верхнедвинска Витебской области:
Наше предприятие прошло несколько этапов реконструкции. Мы открыли новый сыродельный цех. Это позволило увеличить мощность переработки молока почти в два раза и расширить линейку выпускаемых сыров до 30-40 наименований.

От ручного доения до мехатроников: как реализуют технологии животноводства в коровнике под Витебском

Этому маслосырзаводу больше 80 лет. Как маленькая фабрика в Верхнедвинске сумела стать передовым производством-14

Этому маслосырзаводу больше 80 лет. Как маленькая фабрика в Верхнедвинске сумела стать передовым производством-16

Этому маслосырзаводу больше 80 лет. Как маленькая фабрика в Верхнедвинске сумела стать передовым производством-18

Подробнее в видеоматериале.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Анастасия Дехтяр # Петр Лавринов # Фотофакт

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