Прогнозные параметры на 2020 год. Комментарий Юлии Огневой

Так, валовой внутренний продукт должен прирасти минимум на 2,8 %, экспорт товаров и услуг – на 3,6 %, денежные доходы населения – на 2,4 %. Инфляция не должна превысить 5 %.

Новости Беларуси. На неделе стали известны цифры прогнозных параметров на 2020 год, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:

Напомню, это доработанные параметры. В сентябре глава государства отправил пакет прогнозных документов разработчикам из-за того, что задания на год были недостаточно напряженными.

Понятно, что каждый из параметров – это показатель работы экономики, а прямое следствие выполнения заданий – это повышение нашего с вами уровня жизни. Но для страны с открытой экономикой – такой, как наша, – определяющим критерием является объем экспорта. Нам нужно продавать за рубеж не менее 70 % произведенной продукции.

Правда, пока результаты нельзя назвать впечатляющими. Выполнить план по экспорту на этот год поможет разве что чудо.