От ручного доения до мехатроников: как реализуют технологии животноводства в коровнике под Витебском

На протяжении последних лет Беларусь неизменно входит в топ лидеров стран-экспортеров молочной продукции. Но у каждого показателя есть своя предыстория. Наша упирается в республиканскую программу развития молочной отрасли. Главная задача была – уйти полностью от так называемой дойки в ведро.

Глобальная, общереспубликанская реконструкция ферм, строительство новых... Начали появляться доильные роботы и «молочные карусели». О развитии животноводства и современных технологиях в сельском хозяйстве Беларуси рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Это раньше на ферму приходили в резиновых сапогах, а иногда и с респиратором, а доярки на руках накачивали мускулы. А сейчас прогресс на белорусских фермах шагнул вперед: по коровнику можно дефилировать хоть на каблуках. Штат уменьшился вдвое из-за того, что теперь конкуренцию сотрудникам составляют роботы. Оказывается, коровы любят классическую музыку: сеансы релаксотерапии повышают надои молока

Этот коровник под Витебском словно экспериментальная база. Здесь внедрено около 10 разработок: климат-контроль, вентиляция, массажеры, механический уборщик. А в 22.00 здесь включаются специальные ночники, чтобы буренкам лучше спалось.

Еду разносит электронный официант, причем покормят корову ровно так, как она заслуживает: дала меньше молока – не получила добавку. А вообще здесь молочницы стараются. Есть даже местная рекордсменка – дает в день больше 50 литров молока, причем все – экстра-класса.

Есть здесь и доска почета. На ней – буренки-отличницы производства, а рядом разбит розарий. Так и не подумаешь, что ты в коровнике. Кстати, должность «доярка» в штатном расписании отсутствует: теперь здесь работают мехатроники. Молока в натуральном виде на ферме и не увидишь: круглосуточно здесь доят роботы, а по специальным трубам продукт отправляется в накопитель. Так вот эти самые мехатроники и к коровам не подходят – следят за процессом у монитора компьютера.