Мясникович: Уровень зарплаты в $500 в декабре будет достигнут. К декабрю 2013 года она вырастет до $600

Новости Беларуси. Уровень заработной платы в 500 долларов в декабре будет достигнут. Уверенность в этом высказал 14 сентября журналистам премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы будем реально иметь заработную плату в декабре 2013 года по стране $600 и не менее $500 по бюджетникам.

В целом бюджет будущего года сохранит социальную направленность. Как сообщил премьер, размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в 2013 году возрастет в полтора раза. Проект закона уже внесен в Палату представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы планируем с января 2013 года выйти на решение этого вопроса. В Правительстве есть соответствующие наработки. Где-то, в целом, если взять усредненный показатель 1,5 раза, конечно, будет учитываться и состав семьи. То есть в большей степени будет стимулироваться социальная поддержка семей, которые имеют двое и более детей.

Дальнейшее развитие экономики будет во многом зависеть от инвестиций, модернизации и экспорта. В этом году белорусские производители освоили 15 новых рынков. В 2013 по экспорту товаров планируется выйти на 53 миллиарда долларов.

Чтобы выполнить задание предприятиям, по мнению премьера, надо быть инициативнее, заранее просчитывать рынки сбыта, производить конкурентный и востребованный товар.