Лукашенко: Основными должниками белорусских организаций продолжают оставаться субъекты хозяйствования Российской Федерации

Новости Беларуси. Белорусской экономике в будущем году необходимо выйти на траекторию выполнения показателей всей пятилетки. Об этом заявил президент на совещании с Правительством и Нацбанком о работе экономики с начала года, проектах прогноза бюджета и денежно-кредитной политики на 2013, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства подчеркнул — все планы должны иметь под собой реальную основу. И она есть. Например, впервые за многие годы Беларусь вышла на плюсовое сальдо во внешней торговле. Растет производительность труда.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

2013 год для нас особый. В этот период мы должны выйти на траекторию выполнения показателей всей пятилетки в целом, выйти на динамику роста качества и уровня жизни наших граждан, которые мы определили ранее. Это важнейшая цель. В этом суть и смысл дальнейшего развития как реального сектора, так и социальной сферы. Результаты работы в этом году демонстрируют стабильное развитие экономики на макроуровне. Однако, следует прямо сказать, что эти результаты нас уже не удовлетворяют.

Проблемы, о которых говорил сегодня президент — это четыре из 12 важнейших невыполненных показателей прогноза, в их числе и ВВП. Планировали, что к концу года он составит 105,5%. Пока получается примерно 103%. Население по-прежнему волнует рост цен и темпы инфляции, хотя курс рубля и оставался стабильным.

Александр Лукашенко:

С начала года просроченная дебиторская задолженность в целом по стране выросла на 30%. Просроченная кредиторская – 32,5%. Это намного выше инфляции за этот период. Основными должниками белорусских организаций продолжают оставаться субъекты хозяйствования Российской Федерации. При этом просроченные долги россиян превысили задолженность белорусских организаций в 2 раза. Это ненормально, когда мы, имея значительно меньше финансовых средств, несоизмеримо меньше, чем Россия, кредитуем хозяйственную деятельность наших партнеров. Кстати, не только в Российской Федерации.

В 2013 году рост ВВП прогнозируется на уровне 108,5%. Достичь этого планируется за счет внешнего спроса. Для этого большая часть производимой в стране промышленной продукции будет идти на экспорт. Прогноз положительного сальдо по внешней торговле — 0,7%.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Как Правительство планирует выполнить прогноз 2013 года? Главное - сбалансированность. За счет чего? Первое - опережающий рост производительности труда относительно темпов роста реальной заработной платы. Второе – обеспечение положительного сальдо внешней торговли товарами и услугами не менее 0,7% ВВП. Третье - бездефицитный бюджет без роста внутреннего долга и эмиссии для финансирования текущих расходов. Четвертое — поддержание положительной, то есть выше темпов инфляции, ставки рефинансирования. Пятое – привлечение в страну не менее 4,5 миллиардов долларов валютных ресурсов по финансовому счету платежного баланса.