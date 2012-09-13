Как государство будет спасать «Ковры Бреста», которые перешли на 3-дневную рабочую неделю?

Новости Беларуси. Предприятие «Ковры Бреста» вынуждено перейти на 3-древнюю рабочую неделю. В то же время в северном регионе завод этой же отрасли вводит новую линию и расширяет рынки сбыта. Два производства, по сути, выпускают одинаковую продукцию, но успехи на рынке разные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Витебским коврам» 100 лет. Вот-вот запустят новую линию — печатную. С ней изделия станут ярче, увеличится ассортимент. Чтобы понимать станки с полуслова, рабочие подтянули английский и немецкий.

Виктор Жавнерик, наладчик ОАО «Витебские ковры»:

Производительность будет здесь в три раза выше.

Всего в основной капитал предприятия было инвестировано порядка 37 миллиардов рублей. 70% продукции уходит на экспорт: в основном в Россию, Украину, Казахстан.

Елена Чеботарева, заместитель генерального директора по экономике ОАО «Витебские ковры»:

Ставку делаем на собственную товаропроводящую сеть. На сегодняшний день у нас 26 магазинов, 6 из которых в Российской Федерации. Мы работу в этом направлении не останавливаем. А увеличение производительности труда ведет к увеличению заработной платы.

А вот речи о повышении зарплат на таком же предприятии в юго-западном регионе и вовсе не идет. Предприятию «Ковры Бреста» за неуплату задолженности отключили электричество. Теперь производство перешло на 3-дневную рабочую неделю.

Производство в основном простаивает. А ведь это когда-то был крупнейший производитель ковров на постсоветском пространстве. Техническое перевооружение начали, но дело не довели до конца. Установили 5 ультрасовременных ткацких станков. Они работают, но предприятию не хватает оборотных средств. Сменился директор. За два года это третий. Теперь руководитель Леонид Шелковый прорабатывает новый бизнес-план. Правда, о том, как намерен наладить работу проблемного предприятия, предпочитает не говорить.

Владимир Чеботарев, заместитель председателя комитета экономики Брестского облисполкома:

К сожалению, в связи с проблемами, возникавшими все время, по приобретению оборудования, оно было приобретено с опозданием.

Концерн «Беллегпром» разработал алгоритм выхода предприятия из финансовых трудностей. Для председателя ведомства это и вовсе дело чести. В соответствии с перечнем, который определили в Совмине, «Ковры Бреста» под личным контролем Геннадия Вырко. О таком списке говорил президент, чтобы повысить ответственность чиновников.

Геннадий Вырко, председатель концерна «Беллегпром»:

На сегодняшний день с целью обеспечить предприятие обороткой, подготовлены два нормативных акта о выделение средств инновационного фонда на возвратной основе с целью погашения имеющихся задолженностей и предоставить данному предприятию, под гарантию, кредитную линию в размере 86 миллиардов. Это позволит нам на 100% загрузить это предприятие.

Медлить с реализацией намеченных планов тоже нельзя. Свободные ниши займут другие более сильные игроки. Да, уже сегодня, нужно просчитывать, что будет производить предприятие завтра.

Анатолий Акантинов, эксперт:

Все зависит от людей, которые руководят предприятием, от их видения. У Витебска эта стратегия есть, у Бреста - надо работать. Конечно, в основе любой стратегии лежит маркетинг. Это прежде всего покупатель, его надо знать - это белорусский покупатели или российский. Под это создается и ассортиментная политика, и создаются торговые дома. И здесь напрашиваются другие стратегические решения, альянсы, формирование холдингов. Речь идет не о том, что выпустить продукцию и на проходной отгрузить, ее надо сопровождать на прилавки.