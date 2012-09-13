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Как государство будет спасать «Ковры Бреста», которые перешли на 3-дневную рабочую неделю?

13 сентября 2012 17:57
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Новости Беларуси. Предприятие «Ковры Бреста» вынуждено перейти на 3-древнюю рабочую неделю. В то же время в северном регионе завод этой же отрасли вводит новую линию и расширяет рынки сбыта. Два производства, по сути, выпускают одинаковую продукцию, но успехи на рынке разные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Витебским коврам»  100 лет. Вот-вот  запустят новую линию — печатную.  С ней изделия станут ярче,  увеличится ассортимент. Чтобы понимать станки с полуслова, рабочие подтянули английский и немецкий.

Виктор Жавнерик, наладчик ОАО «Витебские ковры»:
Производительность будет здесь в три раза выше.

Всего в основной капитал предприятия  было инвестировано порядка 37 миллиардов рублей.   70% продукции уходит на экспорт: в основном в Россию, Украину, Казахстан.

Елена Чеботарева, заместитель генерального директора по экономике ОАО «Витебские ковры»:
Ставку делаем на собственную товаропроводящую сеть. На сегодняшний день у нас 26 магазинов, 6 из которых в Российской Федерации. Мы работу в этом направлении не останавливаем. А увеличение производительности труда ведет к увеличению заработной платы.  

А вот речи о повышении зарплат на таком же предприятии в юго-западном регионе и вовсе не идет. Предприятию «Ковры Бреста» за неуплату задолженности отключили электричество. Теперь производство перешло на 3-дневную рабочую неделю.

Производство в основном простаивает.  А ведь это когда-то был крупнейший производитель ковров на постсоветском пространстве.  Техническое перевооружение начали, но дело не довели до конца. Установили 5 ультрасовременных ткацких станков. Они работают, но предприятию не хватает оборотных средств. Сменился директор. За два года это третий. Теперь  руководитель Леонид Шелковый прорабатывает новый бизнес-план. Правда, о том, как намерен наладить работу проблемного предприятия, предпочитает не говорить.

Владимир Чеботарев, заместитель председателя комитета экономики Брестского облисполкома:
К сожалению, в связи с проблемами, возникавшими все время, по приобретению оборудования, оно было приобретено с опозданием.

Концерн «Беллегпром» разработал алгоритм выхода предприятия из финансовых трудностей. Для председателя ведомства это и вовсе дело чести. В соответствии с перечнем, который определили в Совмине, «Ковры Бреста» под личным контролем Геннадия Вырко. О таком списке говорил президент, чтобы повысить ответственность чиновников.

Геннадий Вырко, председатель концерна «Беллегпром»:
На сегодняшний день с целью обеспечить предприятие обороткой, подготовлены два нормативных акта о выделение средств инновационного фонда на возвратной основе с целью погашения имеющихся задолженностей и предоставить данному предприятию, под гарантию, кредитную линию в размере 86 миллиардов. Это позволит нам на 100% загрузить это предприятие.

Медлить с реализацией намеченных планов  тоже нельзя. Свободные ниши займут другие более сильные игроки. Да, уже сегодня, нужно просчитывать, что будет производить предприятие завтра. 

Анатолий Акантинов, эксперт:
Все зависит от людей, которые руководят предприятием, от их видения.  У Витебска эта стратегия есть, у Бреста -  надо работать. Конечно, в основе любой стратегии лежит маркетинг. Это прежде всего покупатель, его надо знать -  это белорусский покупатели или российский. Под это создается и ассортиментная политика, и создаются торговые дома. И здесь напрашиваются другие стратегические решения, альянсы, формирование холдингов. Речь идет не о том, что выпустить продукцию и на проходной отгрузить, ее надо сопровождать на прилавки.

# Экономика # Предприятия Беларуси # Государственная политика

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