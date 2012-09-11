Лукашенко: Мы никакой девальвации в бюджете 2013 года не предусматриваем

Новости Беларуси. Бюджет в этом году бездефицитный, констатировал 11 сентября министр финансов Андрей Харковец на совещании президента с Правительством и Нацбанком о работе экономики с начала 2012 года, проектах прогноза бюджета и денежно-кредитной политики на 2013, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По отдельным направлениям расходы сдерживаются и отдаются на более значимые нужды.

На будущий год бюджет будет также носить выраженный социальный характер. Здравоохранение, образование и наука останутся в приоритетах. В налоговой политике радикальных преобразований не будет. Хотя и есть предложения, например, снизить нагрузку на малый бизнес, наказывать рублем неэффективных управляющих.

Андрей Харковец, министр финансов Республики Беларусь:

Правительство предлагает снизить налоговую нагрузку и на субъектов малого предпринимательства за счет смягчения применения критерия упрощенной системы налогообложения. В случае поддержки этого предложения, гарантируется не только значительный рост налоговых платежей, но и инициативное создание более 20 тысяч новых рабочих мест уже в 2013 году.

Проект бюджета-2013 предусматривает удешевление кредитов для населения и постепенное снижение ставки рефинансирования чуть ли не вдвое. Это подтвердила и председатель правления Нацбанка Надежда Ермакова, подчеркнув, что важно сохранить темпы роста экспорта.

Президент высказался и по девальвации. Необходимости в ней нет.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

Вы видите проект бюджета. Он в триллионах нынешних рублей. И мы никакой девальвации там не предусматриваем. Нет такой необходимости сегодня – девальвировать национальную валюту. Мы сегодня не сдерживаем курс – какой складывается, такой складывается. Стабилизируется экономика, будет нормальная ситуация, тогда мы будем говорить, что нарисуем некие другие банкноты, и мы заранее скажем об этом людям, за полгода. Учтем все пожелания. Но сегодня процессы такие даже не планируются.