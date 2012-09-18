Мясникович: Средства надо вкладывать в те производства, которые будут эффективными и завтра, и через 10 лет

Новости Беларуси. Правительство требует направлять средства в эффективные проекты. Такая задача была озвучена 18 сентября на заседании Президиума Совмина, где рассматривались итоги инвестиционной деятельности в Беларуси за первое полугодие. Как было отмечено, перспективных проектов и идей в стране сейчас очень мало, хотя спрос на них высок.

Целый ряд министерств и облисполкомов не выполнили план по привлечению средств. В Правительстве рекомендуют использовать иностранные кредитные линии с невысокой процентной ставкой, если рублевые в настоящее время слишком дороги.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Если в этой ситуации модернизация сведется к тому, что даже в неэффективные и бесперспективные предприятия опять-таки вкладывать деньги, неизвестно, что мы в результате получим. Это не модернизация, а расточительство. Такого быть не должно. Поэтому надо в первую очередь вкладывать средства в эффективные производства, которые будут эффективными и завтра, и через 10 лет.

Неудовлетворительная работа с инвесторами — главная претензия к чиновникам на местах. Зарубежный капитал идет в Беларусь. Если за 2001-2005 годы в экономику было вложено 20 миллиардов долларов, то уже в следующей пятилетке - в три с половиной раза больше.

Но есть много примеров, когда на местах работа с иностранных капиталом делается для галочки. Более 4 миллионов евро это сумма, которую уже вложил инвестор из Австрии в могилевское предприятие по переработке вторичного сырья. Иностранные бизнесмены готовы были и дальше развивать дело. Сейчас есть технологии по созданию из полимерных отходов продукции с высокой добавленной стоимостью. Например, пэтбутылок. Кстати, делают из нефти, которую Беларусь закупает за рубежом. Но переговоры с чиновниками зашли в тупик. По словам, бизнесменов, у них складывается впечатление, что чиновников не интересует развитие переработки вторсырья. Часть его идет на экспорт. В итоге мощности предприятия недозагружены.

Денис Католиков, директор иностранного предприятия:

То что у нас лежит на полигонах, мы покупаем в России за валюту. Проект реализован и все, а как там все будет развиваться... За эти годы мною было написано более 300 писем по разным предложениям. На сегодняшний день даже мой энтузиазм иссяк, потому что никаких конкретных шагов не предпринимается. Получаю отписки.

Чтобы сделать работу по привлечению в страну прямых иностранных инвестиций более эффективной, в Минэкономики предложили премировать руководителей госорганизаций за успешные проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:

Министерство экономики предлагает внедрение системы премирования руководителей госорганов за привлечение прямых иностранных инвестиций в размере 0,1% от суммы прямых иностранных инвестиций по факту их привлечения. Одновременно Министерство экономики выходит с предложением обязать госорганы и облисполкомы, которыми будет не выполнен в текущем году показатели по привлечению иностранных инвестиций на чистой основе, обеспечить невыполненный остаток в следующем году. Дополнительно к предусмотренному на 2013 год прогнозному показателю.