Нацбанк Беларуси планирует расширить свои функции по регулированию, развитию и надзору за финансовым рынком страны

Новости Беларуси. Национальный банк Беларуси планирует расширить свои функции по регулированию, развитию и надзору за финансовым рынком страны. Об этом заявил 17 сентября журналистам заместитель председателя правления банка Сергей Дубков.

В Правительство уже направлено предложение о поэтапной передаче Нацбанку таких полномочий. С учетом сложности этого вопроса, на первом этапе регулирование рынка ценных бумаг и страхового рынка останется за Правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Дубков, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Цель не в регулировании, не в надзоре, а в развитии. Мы должны бороться не с последствиями, а с причинами, и не допускать возникновения этих проблем.

Вопрос уголовного срока… Знаете, можно максимально жесткое наказание. Но пока мы не создадим систему, регулярно будет сталкиваться с этой проблемой. Надо создавать систему.

Российская Федерация, пережив «МММ» начала 90-х, «МММ-2011», «МММ-2012», только сейчас пришла к пониманию необходимости законодательного закрепления, выстраивания этой жесткой системы.

Также в главном финансовом ведомстве страны констатировали рост ставок на рынке рублевых депозитов. В августе процентная ставка по ним выросла на полтора пункта. В это же самое время средняя ставка рефинансирования в августе снизилась до 30,7% и кредиты для населения стали чуть доступнее.

Сергей Дубков, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Произошла определенная реакция, потому что ряд небольших и средних банков подняли ставку по депозитам, так как после определенного затишья у них пошло точечное кредитование. У населения пошло привыкание к тем процентным ставкам, рынок кредитования ожил – закончился отпускной период у населения. Малые и средние банки заинтересованы в привлечение средств людей в белорусских рублях.