Белорусская авиакомпания с рассрочкой на 10 лет приобрела самолет бразильского производства

Новости Беларуси. Прямиком из Бразилии. Белорусская авиакомпания приобрела новый авиалайнер. 17 сентября воздушное судно приземлилось в национальном аэропорту. Самолет прибыл в Минск сразу из заводского ангара в Сан-Паулу, где находится производство бразильских судов. Покупку совершили на условиях лизинга с рассрочкой на 10 лет. Компоновка салона предусматривает 12 мест в бизнес-классе и 64 в «эконом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авиалайнер «Эмбраер» должен расширить сеть существующих маршрутов и открыть для Беларуси новые. В основном самолет будет выполнять рейсы по уже сформированным бизнес-направлениям: Москва, Берлин, Париж, Лондон и Санкт-Петербург.

Анатолий Гусаров, генеральный директолрв Национальной авиакомпании «Белавиа»:

Как в салоне бизнесс-класса, так и в салоне эконом-класса пассажиры, я уверен, по достоинству оценят преимущества этого самолета. Очень комфортные кресла, очень комфортный салон, незначительный шум в салоне по сравнению с другими типами самолетов. Для авиакомпании важен незначительный, очень низкий расход керосина.

Саймон Ньют, вице-президент коммерческого подразделения компании-производителя (Бразилия):

Это особенный момент для наших двух стран. Сегодня во всем мире используются более 900 наших самолетов. Теперь такой же есть и у белорусского авиаперевозчика. Уверен, что в ближайшее время его лучшие качества смогут оценить не только ваши экипажи, но и пассажиры.

Анатолий Гусаров:

Сегодня актуально выведение из эксплуатации самолетов ТУ-154, по самолетам-Боингам планируем в течение этого зимнего периода значительно улучшить состояние салонов, поменять кресла, сделать бизнес-класс. До уровня этого бразильского самолета нам не дотянуть, но хотим максимально приблизиться к его уровню комфорта.