В Беларуси небывалый урожай яблок, и все равно в магазинах белорусских яблок нет

Новости Беларуси. Богатый урожай яблок в Беларуси стал настоящей проблемой и для производителей, и для заготовителей. Если первые не могут сдать товар – слишком много предложений, то вторые, ссылаясь на эту же причину, его не покупают. Якобы перерабатывающие предприятия уже полностью загружены. В то же время найти фрукт на прилавках магазинов достаточно сложно.

Сады в этом году изобилуют яблоками. Но далеко не все хозяева знают, что делать с таким урожаем. Соседки Вера Сидорук и Галина Мальчук сетуют: раньше хоть машина ходила, сетки раздавала, за яблоки на месте рассчитывались. А теперь тихо. Вот и получается: яблоко гниет или идет на корм скотине.

Вера Сидорук:

Если бы приехали, сказали на понедельник, среду или субботу. Можно было бы собрать эти яблоки и сдавать. Но тут их никто не берет.

Галина Мальчук:

Цена 300 рублей устроила бы. Я и так людям отдаю.

Цена на яблоко в Кобринском районе – 350 рублей. Только узнать стоимость фруктового урожая проблематично. Продавец местного магазина не знает, сколько нужно заготовить яблок, а жители вряд ли найдут полезную информацию за стойкой с периодикой.

В Кобринском РАЙПО проинформировали: работаем и закупаем, но яблок в этом году слишком много. Предложение превышает спрос.

Галина Фицук, начальник отдела заготовок Кобринского РАЙПО:

Я считаю, что конкретно по магазину недостаточно информации, в том числе из-за человеческого фактора. В деревне конкретный случай: сказали, будет 40 мешков, а там 140.

А как же с товарным яблоком? Ведь на прилавках магазинов отечественного фрукта не сыщешь. Апельсины, виноград, а яблок нет. На это у заготовителей и продавцов свои аргументы:

Лариса Ковальчук, заведующая магазином:

Начинается в садах собственное выращивание яблок, созревание. В магазине прекращается покупательский спрос на эту продукцию.

Ирина Шейко, председатель Жабинковского РАЙПО:

Мы импортными яблоками вообще не торгуем, а только белорусскими. Мы уже закупили 405 тонн. И пока у нас будут принимать перерабатывающие предприятия и сдавать население, мы будет заготавливать все, что нужно.

Переработчики яблок в этом году не скрывают радости от такого изобилия фруктов. Правда, принять и переработать могут ограниченное количество. На этом предприятии уже идут с опережением графика по заготовкам. Работают шесть дней в неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Ковалевич, специалист по заготовкам:

Работаем на полную мощность. Приемка яблок зависит от всего производства. А это наши меха, куда заливается сок, идет брожение. Под эти мощности и мы работаем.

И все же заработать на урожае может лишь более информированный и быстрый. Пенсионеры остаются в стороне. Да и пока еще мало заинтересованности у заготовителей, чтобы товарное отечественное яблоко вытеснило конкурентов из-за рубежа.