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Министерство финансов Беларуси: Мы планируем повышать зарплату соответственно росту потребительских цен

25 июля 2012 10:29
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Новости Беларуси. Доходы бюджетников в этом году должны вырасти. Министерство финансов озвучило планы по динамике роста заработной платы госсектора. В январе и мае тарифная ставка первого разряда уже подросла. Исходя из возможностей бюджета и с учетом уровня инфляции, зарплата бюджетников будет увеличиваться и далее.

В ближайшие дни станет известна дальнейшая тактика повышения тарифной ставки первого разряда. В настоящее время стоит задача максимально восстановить уровень доходов бюджетников, поскольку в последние полтора года этот показатель отставал от роста доходов работников реального сектора экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Ермолович, заместитель министра финансов Республики Беларусь:
Мы планируем повышать заработную плату соответственно росту потребительских цен. Стратегической задачей по росту уровня доходов работников бюджетного сектора является рост заработной платы не менее чем на 5% в реальном выражении в декабре текущего года по сравнению с декабрем 2011 года.

# Экономика # Зарплаты в Беларуси # Государственная политика # Максим Ермолович

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