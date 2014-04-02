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Мясникович и Медведев по телефону обсудили вопросы поставок нефти во второй половине 2014 года

02 апреля 2014 05:41
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Новости Беларуси. Премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович и глава российского Правительства Дмитрий Медведев по телефону обсудили вопросы поставок нефти во втором полугодии 2014 года, а также другие вопросы расширения интеграции, промышленной кооперации и финансового сотрудничества.

Достигнуты договоренности о проработке возможной встречи в апреле до заседания Высшего Евразийского экономического совета глав государств Беларуси, Казахстана и России, которое состоится 29 апреля в Минске.

Михаил Мясникович и Дмитрий Медведев  обсудили инвестиционные проекты, при этом российский премьер отметил реальное продвижение по их реализации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Международное сотрудничество # Дмитрий Медведев # Беларусь-Россия # Михаил Мяснивич

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