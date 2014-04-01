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Зарплаты бюджетников в Беларуси с 1 апреля выросли. Базовая величина тоже подросла

01 апреля 2014 07:21
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Новости Беларуси. Сразу несколько экономически важных показателей изменились 1 апреля в Беларуси. Один из них – базовая величина.

Базовая величина, по постановлению Правительства, с 1 апреля 2014 увеличилась до 150 тысяч рублей.

В предыдущий раз этот параметр меняли полгода назад. Его применяют в сфере трудовых отношений, при помощи базовой величины рассчитывают размер штрафов и пошлин.

Повысилась и тарифная ставка первого разряда. Благодаря этому выросли зарплаты бюджетников, стипендии и другие выплаты, которые зависят от норматива.

С 1 апреля 2014 года тарифная ставка первого разряда составляет 262 тысячи рублей.

Следующее увеличение произойдет через месяц.

С 1 мая тарифную ставку поднимут до 275 тысяч.

В 2013 году она менялась трижды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Зарплаты в Беларуси

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