Банк развития заключил крупнейшую сделку в истории Беларуси по привлечению объединенного кредита – около 130 млн евро

Новости Беларуси. Кредит около 130 миллионов евро. Самую крупную сделку в суверенной истории Беларуси по привлечению объединенного кредита заключил Банк развития.

Около 85% суммы поступит в течение года.

Кроме того, это дебютный выход финансового института на международный кредитный рынок. Привлеченные средства позволят обновить белорусский авиапарк, модернизировать товарно-молочные фермы и продолжить строительство минского метрополитена.

В Правительстве уже подписаны документы, согласно которым Банк развития профинансирует 73 предприятия на сумму около 6 триллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Румас, председатель правления открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь»:

Такой крупной сделки за всю историю суверенной банковской системы не было, поэтому можно говорить, что это успех как Банка развития, так и экономики Республики Беларусь. Данные средства будут направлены нами на финансирование экспортно-импортных операций клиентов. Есть целый ряд конкретных проектов, которые предусматривают финансирование в евро.

Елена Ширинская, заместитель президента банка (Россия):

Сегодняшние параметры, сегодняшние сделки показали, что банку доверяют, Банку верят и Банку будут помогать и российские, и немецкие финансовые институты как минимум.