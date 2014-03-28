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Заработная плата воспитателей в детских садах Беларуси будет повышена с 1 апреля за счет полной оплаты родителями питания своих детей

28 марта 2014 19:02
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Новости Беларуси. Родители будут полностью оплачивать питание детей в дошкольных учреждениях. Нововведение вступит в силу с 1 апреля. Об этом говорится в постановлении Совета Министров. Благодаря этому сэкономятся бюджетные средства, которые будут направлены на повышение зарплат воспитателей.

Увеличена и категория льготников. На треть уменьшена оплата тем, кто имеет двоих детей. На 50% - многодетным семьям. Родители детей-инвалидов, члены семей военнослужащих, как и раньше, будут освобождены от этих расходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:
После выхода постановления, с 1 апреля родители будут полностью возмещать расходы на оплату продуктов питания. Следовательно, будут экокномиться бюджетные средства, которые будут направлены на повышение заработной платы. Все возможности, которые будут появляться у государства на повышение заработнеых плат, в том числе и на уровне отдельных учреждений, регионов, мы будем направлять для диференциации большей оплаты труда.  В целом, повышение зарплаты в рамках 265-го постановления - от 106 до 115%.

# Экономика # Зарплаты в Беларуси # Сергей Маскевич

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