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Белорусское правительство утвердило стратегию развития предпринимательства до 2030 года

18 октября 2018 17:34
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Новости Беларуси. 18 октября в Министерстве экономики прокомментировали основные ее положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная цель документа – создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса. Стратегия предусматривает сокращение контроля над деловыми кругами, рост их экономической свободы. Также будет пересмотрен перечень субъектов, которые относятся к малому и среднему предпринимательству.

Белорусское правительство утвердило стратегию развития предпринимательства до 2030 года-1

Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Беларуси:
Мы просто идем поэтапно к тому, что мы хотим: к постепенному росту доли малого и среднего предпринимательства как одного из драйверов экономики Беларуси на среднесрочную перспективу.

Каждый абзац этого документа, если он будет реализован (неважно, через принятие решения правительством, либо мы будем выходить с предложениями к главе государства), он будет направлен на дальнейшее улучшение условий функционирования конкретных предпринимателей, малых и средних организаций.

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Дмитрий Матусевич # Сергей Савицкий # Фотофакт

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