Белорусское правительство утвердило стратегию развития предпринимательства до 2030 года

Главная цель документа – создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса. Стратегия предусматривает сокращение контроля над деловыми кругами, рост их экономической свободы. Также будет пересмотрен перечень субъектов, которые относятся к малому и среднему предпринимательству.

Новости Беларуси. 18 октября в Министерстве экономики прокомментировали основные ее положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Беларуси:

Мы просто идем поэтапно к тому, что мы хотим: к постепенному росту доли малого и среднего предпринимательства как одного из драйверов экономики Беларуси на среднесрочную перспективу.

Каждый абзац этого документа, если он будет реализован (неважно, через принятие решения правительством, либо мы будем выходить с предложениями к главе государства), он будет направлен на дальнейшее улучшение условий функционирования конкретных предпринимателей, малых и средних организаций.