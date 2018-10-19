Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Гродненскую область: какие мероприятия на повестке дня

Новости Беларуси. 19 октября Александр Лукашенко совершит рабочую поездку в Гродненскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируется, что глава государства сначала посетит агротуристический комплекс «Гарадзенскi маентак «Каробчыцы», ознакомится с его инфраструктурой.

Президенту также доложат о перспективах социально-экономического и градостроительного развития Гродно. Затем Александр Лукашенко посетит спортивный комплекс «Пышки», где ознакомится с организацией работы крытой ледовой площадки государственного учреждения «Хоккейный клуб «Неман» и крытого футбольного манежа спортивного учреждения «Гродненский футбольный клуб «Неман».