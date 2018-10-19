Рабочая поездка в Гродненскую область: Александр Лукашенко знакомится с социально-экономической ситуацией в регионе

Новости Беларуси. 19 октября Президент Беларуси знакомится с социально-экономической ситуацией Гродненского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свою рабочую поездку Александр Лукашенко начал с положения дел в сельском хозяйстве.

В центре внимания главы государства – рачительный подход к хозяйствованию. Требование Президента – развивать сельские населенные пункты, делать жизнь в них более комфортной.

Достойный пример для сельского бизнеса – агротуризм. Главе государства показали «Гарадзенскi маёнтак «Каробчыцы» Гродненского мясокомбината, стилизованный под усадьбу XIX века. Первых посетителей здесь приняли 13 лет назад.