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Рабочая поездка в Гродненскую область: Александр Лукашенко знакомится с социально-экономической ситуацией в регионе

19 октября 2018 11:11
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Новости Беларуси. 19 октября Президент Беларуси знакомится с социально-экономической ситуацией Гродненского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свою рабочую поездку Александр Лукашенко начал с положения дел в сельском хозяйстве.

Рабочая поездка в Гродненскую область: Александр Лукашенко знакомится с социально-экономической ситуацией в регионе-1

В центре внимания главы государства – рачительный подход к хозяйствованию. Требование Президента – развивать сельские населенные пункты, делать жизнь в них более комфортной.

Достойный пример для сельского бизнеса – агротуризм. Главе государства показали «Гарадзенскi маёнтак «Каробчыцы» Гродненского мясокомбината, стилизованный под усадьбу XIX века. Первых посетителей здесь приняли 13 лет назад.

Рабочая поездка в Гродненскую область: Александр Лукашенко знакомится с социально-экономической ситуацией в регионе-4

В музее под открытым небом расположены кузница, конюшня, небольшой зоопарк, детские площадки, кафе и ресторан, есть свой конно-спортивный клуб.

Президенту также доложили о перспективах развития города Гродно, в том числе о строительстве дорог, мостов и развязок. Глава государства посетил спортивный комплекс «Пышки» и крытый футбольный манеж – оба объекта построены по принципу воздухоопорной конструкции.

Также Александр Лукашенко встретился с талантливой и одаренной молодежью.

Рабочая поездка в Гродненскую область: Александр Лукашенко знакомится с социально-экономической ситуацией в регионе-7

# Рабочая поездка Президента # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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