Рабочая поездка в Гродненскую область: Александр Лукашенко знакомится с социально-экономической ситуацией в регионе

Новости Беларуси. 19 октября Президент Беларуси знакомится с социально-экономической ситуацией Гродненского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свою рабочую поездку Александр Лукашенко начал с положения дел в сельском хозяйстве.
Новости Беларуси. 19 октября Президент Беларуси знакомится с социально-экономической ситуацией Гродненского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свою рабочую поездку Александр Лукашенко начал с положения дел в сельском хозяйстве.
В центре внимания главы государства – рачительный подход к хозяйствованию. Требование Президента – развивать сельские населенные пункты, делать жизнь в них более комфортной.
Достойный пример для сельского бизнеса – агротуризм. Главе государства показали «Гарадзенскi маёнтак «Каробчыцы» Гродненского мясокомбината, стилизованный под усадьбу XIX века. Первых посетителей здесь приняли 13 лет назад.
В музее под открытым небом расположены кузница, конюшня, небольшой зоопарк, детские площадки, кафе и ресторан, есть свой конно-спортивный клуб.
Президенту также доложили о перспективах развития города Гродно, в том числе о строительстве дорог, мостов и развязок. Глава государства посетил спортивный комплекс «Пышки» и крытый футбольный манеж – оба объекта построены по принципу воздухоопорной конструкции.
Также Александр Лукашенко встретился с талантливой и одаренной молодежью.