Мы сами это едим, но не знаем, как это производится: что может показать туристам «Бабушкина крынка»

Новости Беларуси. Медицинские, промышленные и даже гастрономические – такие профильные туры могут стать основой белорусского туризма. Об этом говорили 21 июня во время дня информирования в Белыничах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На предприятие «Бабушкина крынка» приехали ведущие телеканала СТВ, участники проекта «Живая классика», а также звезды эстрады. Генеральный директор «Столичного телевидения» рассказал о том, как наша страна может привлекать иностранных гостей.

Первым делом гостям показывают производство (а показать есть что). Белыничский филиал «Бабушкиной крынки» специализируется на сыре. Производство современное, автоматизированное. Предприятие – флагман Могилевской области, его филиалы несколько раз посещал Президент нашей страны Александр Лукашенко. Дегустация продукции всегда получала высокую оценку. В Белыничах выпускают более 30 сортов сыров, 20 тонн в сутки.

Юрий Прокопенко, СТВ:

В белорусских магазинах белыничский сыр расходится быстро. «Маасдамер», «Бофор», «Гройцер экстра» – хорошо известные брэнды не только у нас, но и за рубежом. Большая часть продукции идет на экспорт, в ту же Россию. Белорусский сыр высоко котируется у москвичей и жителей Санкт-Петербурга. Европейский рынок сортами сыра пресыщен, однако наш пробился сразу в категорию luxury. Белыничский сыр на выставке в Брюсселе получил сразу две звезды так называемого «сырного Мишлена». И так родилась идея! Теперь иностранца хотят видеть, кто делает этот сыр. В свете безвиза на заводе подумывают организовать сюда экскурсии. Одними из первых настоящий вкус Беларуси оценили руководство и сотрудники телекомпании СТВ.

Юрий Козиятко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Белорусские молочные продукты любят во всем мире. Практически во всех странах пользуются спросом и сыр, и молоко. Мы сами это все едим, но не знаем, как это все производится. На белыничском сырзаводе нам показали, как это все делается. Мы приехали рассказать о туристических возможностях Беларуси, как хороша наша страна и увидели, какое хорошее современное производство. Теперь понятно, почему нашу белорусскую молочную продукцию любят во многих странах мира.

Ольга Бурлакова, ведущая телеканала СТВ:

Очень интересно узнать, как и из чего он делается. Это совсем другие эмоции. И вот я приеду домой и куплю в магазине замечательный сыр, зная, как он теперь производится. И мне кажется, он будет боле вкусен, чем раньше. Посещение завода – часть плана дня информирования. Всегда полезные встречи с трудовыми коллективами. В этот раз с Юрием Козиятко говорили о Беларуси как туристической стране. Ведь производство сыра – это частичка того интересного, что можно увидеть у нас. Промышленный туризм уже организовали на МТЗ и БелАЗе. Молочка – это еще одна наша гордость. Не всегда такое увидишь за рубежом. В итоге получился живой разговор с реальными репортерскими историями с зарубежных съемок.

Тамара Голета, начальник Белыничского филиала молочного холдинга «Бабушкина крынка»:

День информирования у нас первый раз так проходил, чтобы концерт, известные люди. Людям всем понравилось, сидели все довольные. А вообще туризм – это еще и про любовь к стране, ведь показывают самое лучшее. Наша компания является одним из организаторов конкурса юных чтецов «Живая классика». Ребята тоже были на встрече. Когда дети читают вслух и с надрывом, стоит ехать, чтобы это услышать. Потом был небольшой концерт под еще одним брэндом СТВ – «Золотая коллекция Беларуси».