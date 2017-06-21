Как делается качественный сыр: экскурсия по цехам молочной компании в Белыничах

На предприятии «Бабушкина крынка» состоялась встреча коллектива с генеральным директором телекомпании «Столичное телевидение» Юрием Козиятко.

Новости Беларуси. Медицинские, промышленные и даже гастрономические – такие профильные туры могут стать основой белорусского туризма. Об этом говорили во время дня информирования в Белыничах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские молочные продукты – бренд с мировым именем, а значит, это направление будет интересно представителям разных стран. Увидеть, кто и как делает качественный сыр, захотят многие.

Предприятие в Белыничах – филиал крупного молочного холдинга – современное автоматизированное производство. Здесь выпускают более 30 видов сыров – 20 тонн в сутки. Большая часть продукции идет на экспорт.