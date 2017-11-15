Концерт «Золотая коллекция белорусской песни» в Молодечно: самые яркие хиты белорусской эстрады и празднование юбилея Анатолия Ярмоленко

Новости Беларуси. Молодечно принимает «Золотую коллекцию белорусской песни». Большой проект телеканала СТВ продолжает путешествие по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После аншлаговых концертов в Солигорске, Бобруйске, Гомеле и Полоцке любимые всеми композиции звучат в Молодечно. Яркие номера, лучшие песни и любимые артисты. На сцену выйдут коллективы, которых знают и любят не только в Беларуси, но и за ее пределами. Всего в 3-часовом шоу – несколько десятков белорусских хитов на все времена.

Молодечно сегодня в центре творческой культурной жизни, наверное, всей страны. Наш телеканал собрал здесь целую коллекцию золотых хитов белорусской песни. Настоящие композиции звучат нон-стопом со сцены. Всего сегодня в программе – более 3 десятков номеров. Кстати, в Молодечно будут звучать дуэты и трио. Это такая фишка, главная особенность нашего концерта. Зрители всегда ждут концерты золотой классики. К примеру, все билеты были раскуплены за несколько дней до начала концерта. Многие зрители подпевают нашим исполнителям. Звучат настоящие хиты белорусской классики.

«Золотая коллекция белорусской песни» – это фестиваль, который проходит во многих городах страны. Первый концерт состоялся еще в 2010 году, а в Молодечно «Золотая коллекция» уже во второй раз. Это говорит о том, что белорусы любят свои песни и всегда приходят поддержать своих исполнителей.

Отметим, это оригинальный проект нашего телеканала, который продолжает свое творческое путешествие по Беларуси. «Золотые хиты» нашей эстрады уже звучали в Полоцке, Солигорске, Бобруйске и Гомеле. Одним словом, проект нашего телеканала уже стал настоящей культурной традицией. Это событие не только для зрителей, но и для исполнителей, которые с удовольствием участвуют в этом концерте. После Молодечно «Золотую классику» ждут в Гродно. Кстати, практически все билеты на этот концерт тоже распроданы. Финальное шоу пройдет в Минске 6 декабря в сопровождении Президентского оркестра.

Кстати, сегодня зрителей ждет много сюрпризов и очень неожиданные дуэты. К примеру, ожидается появление на сцене дуэта Александра Солодухи и его младшей дочки Варвары. Это будет настоящей премьерой «Золотой коллекции». Есть и приглашенная звезда. Это артистка из России, которая очень тесно связана с нашей страной.

Именно такие мероприятия объединяют белорусов и показывают, какую музыку мы можем сочинять. С какими же ожиданиями зрители пришли послушать «Золотые хиты» белорусской песни? Зрители:

Однозначно, такие концерт не только могут, но и должны объединять, потому что, во-первых, это всё белорусское.

Мы заранее покупали все билеты, чтобы выбрать хорошие, лучшие места, чтобы нам было всё лучше видно.

Мы рады, что в Молодечно приехало столько много знаменитых артистов. Очень нравится. Белорусская эстрада поднимается, хорошо растет, развивается. Мы решили, что тем, кто нам больше понравится, подарим цветочки. Этот концерт особенный и тем, что здесь поздравляли с юбилеем народного артиста Беларуси Анатолия Ярмоленко. Наш телеканал поздравлял Анатолия Ивановича – бессменного руководителя ансамбля «Сябры». Большую часть жизни он руководит этим коллективом, песни которого знают далеко за пределами нашей страны. Да и многие артисты, которые сегодня участвуют в концерте, признавались нашим журналистам, что для них большая честь исполнять белорусские хиты, исполнять «золотую классику». Давайте послушаем, с каким настроением они сегодня выходят на сцену и какие эмоции будут дарить нашим зрителям.

Группа «PROвокация»:

За приглашение и организацию большое спасибо телеканалу СТВ. Очень важно, что на мероприятиях, на концертах «Золотой коллекции белорусской песни» белорусский зритель может услышать свои старые любимые песни в новом звучании.