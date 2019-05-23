Новости экономики за 23.05.2019

Новости Беларуси. Почему Госстандарт против российского мармелада? Когда белорусская сельхозтехника отправится работать в тепличные хозяйства Египта? Почему упали мировые цены на нефть и как крупнейшие авиаперевозчики сдерживают рост цен на перелеты? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

БЕЗ ЕДЫ, ЗАТО ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ

Перевозчик Azur Air перестанет кормить пассажиров экономкласса на рейсах длительностью до пяти часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот шаг крупнейший чартерный перевозчик пошел из-за роста сборов и стоимости авиационного топлива.