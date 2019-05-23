Прямой эфир

Новости экономики за 23.05.2019

23 мая 2019 16:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Почему Госстандарт против российского мармелада? Когда белорусская сельхозтехника отправится работать в тепличные хозяйства Египта? Почему упали мировые цены на нефть и как крупнейшие авиаперевозчики сдерживают рост цен на перелеты? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

БЕЗ ЕДЫ, ЗАТО ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ

Перевозчик Azur Air перестанет кормить пассажиров экономкласса на рейсах длительностью до пяти часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот шаг крупнейший чартерный перевозчик пошел из-за роста сборов и стоимости авиационного топлива.

Новости экономики за 23.05.2019-1

В свою очередь, Министерство финансов соседнего государства предложило авиакомпаниям вместо компенсаций из-за подорожавшего керосина сократить флот. 

Напомним, российские авиакомпании завершили 2018 год с общим убытком в 50 млрд рублей. Основной причиной этого стал рост стоимости керосина на 30 % за 2018 год.

МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ РЕЗКО РУХНУЛИ

Мировые цены на нефть резко рухнули. Так, стоимость июльских фьючерсов Brent на лондонской бирже опустилась до 70,5 доллара за баррель.

Новости экономики за 23.05.2019-4

Нервозность на рынке нефти специалисты объясняют ослаблением экономического подъема в Китае и ухудшением перспектив мировой экономики в целом.

Читайте также:
Беларусь поставит в Египет очередную партию тракторов для работы в теплицах

Госстандарт запретил ввоз российских мармеладок в Беларусь

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Госстандарт запретил ввоз российских мармеладок в Беларусь
23 мая 2019 16:40

Госстандарт запретил ввоз российских мармеладок в Беларусь

Беларусь поставит в Египет очередную партию тракторов для работы в теплицах
23 мая 2019 16:40

Беларусь поставит в Египет очередную партию тракторов для работы в теплицах

Анфимов считает возможным запустить в Беларуси за год крупные производства пеллет
23 мая 2019 15:07

Анфимов считает возможным запустить в Беларуси за год крупные производства пеллет