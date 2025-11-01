Пострадавшие работники «Беларуськалия» переведены на лечение в Минск

Четверо пострадавших в результате инцидента на «Беларуськалии» переведены на лечение в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все необходимую помощь им оказывают в Республиканском ожоговом центре.
Сообщается, что перед транспортировкой двум пациентам были проведены оперативные вмешательства в Солигорской ЦРБ.
На территории «Беларуськалия» произошёл выброс соляной кислоты: жители Солигорска вне зоны риска.
Напомним, накануне днем на четвертом рудоуправлении при плановых работах по техническому обслуживанию была повреждена емкость с кислотой. Пострадали четыре человека. Трое мужчин и одна женщина были доставлены в больницу с химическими ожогами и комбинированными травмами. К вечеру сотрудники МЧС локализовали последствия чрезвычайной ситуации. Природоохранные службы проводят комплексный экологический мониторинг атмосферного воздуха в зоне распространения. Ситуация под контролем, угрозы здоровью для жителей Солигорского района – нет.