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Пострадавшие работники «Беларуськалия» переведены на лечение в Минск

01 ноября 2025 07:45
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Четверо пострадавших в результате инцидента на «Беларуськалии» переведены на лечение в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все необходимую помощь им оказывают в Республиканском ожоговом центре.

Сообщается, что перед транспортировкой двум пациентам были проведены оперативные вмешательства в Солигорской ЦРБ.

На территории «Беларуськалия» произошёл выброс соляной кислоты: жители Солигорска вне зоны риска.

Пострадавшие работники «Беларуськалия» переведены на лечение в Минск-2

Напомним, накануне днем на четвертом рудоуправлении при плановых работах по техническому обслуживанию была повреждена емкость с кислотой. Пострадали четыре человека. Трое мужчин и одна женщина были доставлены в больницу с химическими ожогами и комбинированными травмами. К вечеру сотрудники МЧС локализовали последствия чрезвычайной ситуации. Природоохранные службы проводят комплексный экологический мониторинг атмосферного воздуха в зоне распространения. Ситуация под контролем, угрозы здоровью для жителей Солигорского района – нет.

# Беларуськалий # ЧП

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