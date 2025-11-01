Пострадавшие работники «Беларуськалия» переведены на лечение в Минск

Четверо пострадавших в результате инцидента на «Беларуськалии» переведены на лечение в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все необходимую помощь им оказывают в Республиканском ожоговом центре.

Сообщается, что перед транспортировкой двум пациентам были проведены оперативные вмешательства в Солигорской ЦРБ.