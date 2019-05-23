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Госстандарт запретил ввоз российских мармеладок в Беларусь

23 мая 2019 16:40
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Новости Беларуси. Госстандарт запретил ввоз российских мармеладок в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведомство обнаружило, что в продукции бренда «Фруттелла» содержится пищевая добавка, которая не была указана на упаковке.

Госстандарт запретил ввоз российских мармеладок в Беларусь-1

Кроме того, запрещен ввоз сокосодержащего напитка. Он был заявлен как гранатовый, однако не соответствовал требованиям сразу трех техрегламентов.

Больше новостей экономики за 23 мая читайте здесь.

# Беларусь-Россия # Экономика # Фотофакт

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