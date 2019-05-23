Новости Беларуси. Госстандарт запретил ввоз российских мармеладок в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведомство обнаружило, что в продукции бренда «Фруттелла» содержится пищевая добавка, которая не была указана на упаковке.