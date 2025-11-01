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В Литве с 2026 года повышается пенсионный возраст

01 ноября 2025 07:40
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В Литве с 2026 года повышается пенсионный возраст. Теперь на заслуженный отдых там будут выходить в 65 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве с 2026 года повышается пенсионный возраст-2

При этом соблюдаются все подходы европейских принципов гендерного равенства. Нововведение касается как мужчин, так и женщин. Кроме того, увеличится и обязательный трудовой стаж. С 2026-го он составит 34,5 года, с 2027-го – 35 лет. Повышение пенсионного возраста – следствие серьезной демографической проблемы – население Литвы стремительно стареет. По прогнозам Международного валютного фонда, к концу десятилетия количество трудоспособного населения страны может сократиться более чем на полмиллиона человек. Молодежь по-прежнему в поисках лучшей жизни уезжает в более благополучные страны ЕС.

# Международная политика

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