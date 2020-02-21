Навіны эканомікі за 21.02.2020

Навіны Беларусі. Двухбаковыя перамовы па ўступленні Беларусі ў Сусветную гандлёвую арганізацыю павінны скончыцца да чэрвеня, а далучэнне да арганізацыі магчыма напрыканцы 2020 – пачатку 2021 года, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ.
Змены пры атрыманні пасылак на «Белпошце». Каго датычыцца?
У Міністэрстве замежных спраў распавялі, што пасля завяршэння перамоў павінен быць адміністрацыйна-арганізацыйны перыяд, падчас якога кожны бок праверыць усе дамоўленасці.
Пачаўся продаж білетаў на «Славянскi базар» у Вiцебску. Колькі яны каштуюць, і як купіць танней?