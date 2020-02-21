Прямой эфир

Навіны эканомікі за 21.02.2020

21 февраля 2020 15:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Двухбаковыя перамовы па ўступленні Беларусі ў Сусветную гандлёвую арганізацыю павінны скончыцца да чэрвеня, а далучэнне да арганізацыі магчыма напрыканцы 2020 пачатку 2021 года, паведамілі ў праграме Новости «24 часа» на СТВ.

Змены пры атрыманні пасылак на «Белпошце». Каго датычыцца?

У Міністэрстве замежных спраў распавялі, што пасля завяршэння перамоў павінен быць адміністрацыйна-арганізацыйны перыяд, падчас якога кожны бок праверыць усе дамоўленасці.

Пачаўся продаж білетаў на «Славянскi базар» у Вiцебску. Колькі яны каштуюць, і як купіць танней?

Навіны эканомікі за 21.02.2020-1

Падлеткам Беларусі дазволена займацца мадэльнай дзейнасцю

Наогул, чарговая канферэнцыя СГА, на якой наша краіна магла б далучыцца да арганізацыі, адбудзецца ў чэрвені. Але, з улікам таго, што не адбыліся пасяджэнні рабочай групы з ЗША і Расіяй, графік можа нязначна змясціцца.

# Торговля в Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Змены пры атрыманні пасылак на «Белпошце». Каго датычыцца?
21 февраля 2020 15:10

Змены пры атрыманні пасылак на «Белпошце». Каго датычыцца?

Аляксандр Лукашэнка лічыць справядлівай цану на расійскі газ для Беларусі «недзе да 90 долараў»
21 февраля 2020 13:55

Аляксандр Лукашэнка лічыць справядлівай цану на расійскі газ для Беларусі «недзе да 90 долараў»

Визит Президента Беларуси в Египет. Каких соглашений удалось достичь?
20 февраля 2020 19:25

Визит Президента Беларуси в Египет. Каких соглашений удалось достичь?