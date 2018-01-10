Мы идем в тренде: какие выгоды даст отмена ограничений по целевой покупке валюты
Новости Беларуси. Новые свободы для развития бизнеса: Национальный банк отменяет ограничения по целевой покупке валюты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это хорошая новость для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Так резиденты Беларуси смогут покупать валюту в неограниченном количестве и распоряжаться ею по своему усмотрению.
Что же это значит?
Шаг по либерализации валютных отношений, а еще «зеленый свет» для бизнесменов: Национальный банк отменяет ограничения по целевой покупке валюты. Это новость, которая 10 января облетела без преувеличения весь интернет. Да и как иначе? Валютные отношения предпринимателей и юридических лиц с главным финансовым регулятором значительно упрощаются.
Александр Тимошенко, начальник управления информации и общественных связей Национального банка Республики Беларусь:
Данное решение станет дополнительным шагом в направлении гармонизации валютного законодательства в рамках Евразийского экономического союза и сформирует предпосылки для последующей отмены иных ограничений.
И ведь такой «целевой подход» установился еще в 90-х. Валюта – только на определенные цели (к примеру, для расчетов с нерезидентами). Да и потом, использовать ее можно только в течение 7 рабочих дней. Есть и другие вопросы: если цели законодательством не предусмотрены или целевое использование валюты надо изменить, за разрешением обращаемся в Нацбанк.
С 11 апреля все ограничения уберут.
А это значит что и предприятия, и бизнесмены смогут покупать доллары и евро в неограниченном объеме. А еще – распоряжаться ими по своему усмотрению. Надо лишь будет указать код направления использования валюты.
Сергей Новицкий, заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь:
Не всегда можно точно скалькулировать, какой объем оборудования ты должен купить и точную сумму, стоимость того или иного оборудования и даже товара. Мы идем в тренде, как и наши соседи – Российская Федерация и Казахстан.
Это белорусское предприятие вот уже который год производит комплектующие для двигателей автотракторной, железнодорожной и авиационной техники по собственной уникальной разработке. Около 80 % продукции идет на экспорт – в Россию, Европу и даже США. За последний год построили еще два новых цеха и значительно увеличили производство. Поэтому не понаслышке знают: такой шаг по либерализации валютных отношений может помочь расти и развиваться.
Андрей Бодяко, заместитель директора предприятия:
Такая мера позволяет свободно распоряжаться своими ресурсами, будь то для расчетов с поставщиками или чтобы погасить кредит в иностранной валюте.
Что и говорить, шаг говорящий: все это обеспечит большую свободу предпринимательской деятельности. А ведь для улучшения бизнес-климата за последнее время в Беларуси сделано немало.
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