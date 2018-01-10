Мы идем в тренде: какие выгоды даст отмена ограничений по целевой покупке валюты

Это хорошая новость для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Так резиденты Беларуси смогут покупать валюту в неограниченном количестве и распоряжаться ею по своему усмотрению.

Шаг по либерализации валютных отношений, а еще «зеленый свет» для бизнесменов: Национальный банк отменяет ограничения по целевой покупке валюты. Это новость, которая 10 января облетела без преувеличения весь интернет. Да и как иначе? Валютные отношения предпринимателей и юридических лиц с главным финансовым регулятором значительно упрощаются.

И ведь такой «целевой подход» установился еще в 90-х. Валюта – только на определенные цели (к примеру, для расчетов с нерезидентами). Да и потом, использовать ее можно только в течение 7 рабочих дней. Есть и другие вопросы: если цели законодательством не предусмотрены или целевое использование валюты надо изменить, за разрешением обращаемся в Нацбанк.

А это значит что и предприятия, и бизнесмены смогут покупать доллары и евро в неограниченном объеме. А еще – распоряжаться ими по своему усмотрению. Надо лишь будет указать код направления использования валюты.

Сергей Новицкий, заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь:

Не всегда можно точно скалькулировать, какой объем оборудования ты должен купить и точную сумму, стоимость того или иного оборудования и даже товара. Мы идем в тренде, как и наши соседи – Российская Федерация и Казахстан.

Это белорусское предприятие вот уже который год производит комплектующие для двигателей автотракторной, железнодорожной и авиационной техники по собственной уникальной разработке. Около 80 % продукции идет на экспорт – в Россию, Европу и даже США. За последний год построили еще два новых цеха и значительно увеличили производство. Поэтому не понаслышке знают: такой шаг по либерализации валютных отношений может помочь расти и развиваться.