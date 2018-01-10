Новости Беларуси. Всемирный банк улучшил прогноз по росту мировой экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Судя по всему, 2018 год станет первым после финансового кризиса годом, когда мировая экономика будет работать почти на полную мощь. Эксперты организации озвучивают цифру 3,1 %. Всемирный банк дал благоприятный прогноз по росту ВВП Беларуси.

Белорусская экономика прирастет в 2018 на 2,1 %.

Эта же цифра была озвучена в декабре 2017. А в следующие два года прогноз экспертов по ВВП Беларуси составит 2,4 %. Темпы экономического роста в Европе и Центральной Азии превысили ожидания и достигли в 2017 году 3,7 %. Подъему экономической активности в западной части региона помог прирост чистого экспорта.