Минэкономики готовит проект указа, который максимально сократит сроки любых административных процедур

Новости Беларуси. Все знают о целом пакете документов по либерализации бизнеса. В его подготовке немалую роль сыграло бизнес-сообщество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 января руководители профильных ведомств, департаментов и бизнесмены вновь собрались на экспертном совете по развитию предпринимательства. Говорили о перспективах. Так, Министерство экономики готовит новый проект указа, который максимально сократит сроки любых административных процедур.