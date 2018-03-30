«Мы должны видеть свои интересы»: Александр Лукашенко поручил искать новые рынки сбыта молочки

Новости Беларуси. Строительство молочно-товарных комплексов, сенажных траншей, работа животноводческой отрасли и социально-экономическое развитие всей Минской области – одни из основных тем, которые 30 марта обсудили в ходе рабочей поездки Президента в Дзержинский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс «Вязанка», который относится к местному агрокомбинату. Эта ферма построена три года назад. На ней сконцентрировано больше половины основного стада хозяйства. Здесь используются самые современные технологии, которые снижают затраты и одновременно создают комфортные условия. Применены различные автоматизированные системы. Благодаря этому 100 % молока реализуется сортом «экстра». Контроль качества должный.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается экспорта, ищите другие рынки. Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, ну что ж, встретимся с президентом после инаугурации, обсудим детально и капитально все вопросы.

Надо определяться. Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте. Поэтому ищите другие рынки. Нельзя на одном рынке все время сидеть. Вы видите, что в России происходит – из Новой Зеландии везти молоко. Что привезли, чем народ кормят? Но это их проблема. Они этого не понимают и понимать не хотят, потому что везде откаты.

А мы должны видеть свои интересы, которые не противоречат россиянам. Мы им плохого ничего не везем. Мы сами потребляем то, что им передаем. Дай бог, как сами проверяющие говорят, чтобы в России было так, как в Беларуси. Значит, там другие законы, другие подходы. Поэтому будем определяться в этом году.