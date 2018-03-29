Не больше 500 долларов и 25 килограммов. Нормы беспошлинного ввоза товаров снизятся в государствах ЕАЭС

Так, до конца 2018 года по-прежнему ввезти можно на сумму не более 1500 евро и весом до 50 килограммов. В течение двух лет эта норма будет снижаться. Уже в 2021 году сумма не превысит 500 долларов, а вес – 25 килограммов.

Впрочем, снижение лимитов не касается авиабагажа. Для пассажиров самолетов нормы останутся прежними. Таможенная служба также отмечает, что правила распространяются только на приобретенные вещи.