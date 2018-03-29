Прямой эфир

Не больше 500 долларов и 25 килограммов. Нормы беспошлинного ввоза товаров снизятся в государствах ЕАЭС

29 марта 2018 12:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Нормы беспошлинного ввоза товаров снижены в государствах ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не больше 500 долларов и 25 килограммов. Нормы беспошлинного ввоза товаров снизятся в государствах ЕАЭС -1

Так, до конца 2018 года по-прежнему ввезти можно на сумму не более 1500 евро и весом до 50 килограммов. В течение двух лет эта норма будет снижаться. Уже в 2021 году сумма не превысит 500 долларов, а вес – 25 килограммов.

Впрочем, снижение лимитов не касается авиабагажа. Для пассажиров самолетов нормы останутся прежними. Таможенная служба также отмечает, что правила распространяются только на приобретенные вещи.

 

# Экономика # Государственная граница Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы направили в Совет министров развёрнутые предложения». Мясникович – о росте ВВП в Беларуси
29 марта 2018 07:01

«Мы направили в Совет министров развёрнутые предложения». Мясникович – о росте ВВП в Беларуси

Беларуси есть чем гордиться. Российским журналистам показали, как идет строительство БелАЭС
28 марта 2018 20:25

Беларуси есть чем гордиться. Российским журналистам показали, как идет строительство БелАЭС

Это изменение базиса. Чего ждут от вступившего в силу декрета «О развитии цифровой экономики»
28 марта 2018 19:36

Это изменение базиса. Чего ждут от вступившего в силу декрета «О развитии цифровой экономики»