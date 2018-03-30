Александр Лукашенко посетил с рабочей поездкой Дзержинский район

Новости Беларуси. В центре внимания главы государства – развитие в Беларуси животноводства, производство ценных пород рыб, а также готовность к посевной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Знакомство с регионом началось с посещения молочно-товарного комплекса «Вязанка». Эта ферма построена с использованием самых современных технологий, которые позволяют снижать затраты и одновременно создают комфортные условия для содержания животных. Различные автоматизированные системы дают возможность усовершенствовать производство молока на промышленной основе. В дальнейшем этот опыт планируется распространять по всей стране, использовать его для подготовки кадров.

Александр Лукашенко также напомнил о своем поручении о создании сенажных траншей, которые необходимы для качественного хранения заготовленных кормов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы договорились. Хоть сам делай, мы договорились: 50 тысяч рублей сенажная траншея. Смотрите, чтобы вы мне перед этой кукурузой не доложили, что вы не успеваете, потому что у вас не было финансирования. Считайте, что вы на военном положении. Никаких курганов, корма должны храниться в нормальных условиях. Знаешь, почему. Не потому, что мне так хочется, а потому что мы теряем огромные деньги и это все ложится на себестоимость. И мы потом плачемся, что у нас низкая рентабельность или ее вообще нет.