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Александр Лукашенко посетил с рабочей поездкой Дзержинский район

30 марта 2018 11:04
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Новости Беларуси. В центре внимания главы государства – развитие в Беларуси животноводства, производство ценных пород рыб, а также готовность к посевной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знакомство с регионом началось с посещения молочно-товарного комплекса «Вязанка». Эта ферма построена с использованием самых современных технологий, которые позволяют снижать затраты и одновременно создают комфортные условия для содержания животных. Различные автоматизированные системы дают возможность усовершенствовать производство молока на промышленной основе. В дальнейшем этот опыт планируется распространять по всей стране, использовать его для подготовки кадров.

Александр Лукашенко посетил с рабочей поездкой Дзержинский район-1

Александр Лукашенко также напомнил о своем поручении о создании сенажных траншей, которые необходимы для качественного хранения заготовленных кормов.

Александр Лукашенко посетил с рабочей поездкой Дзержинский район-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы договорились. Хоть сам делай, мы договорились: 50 тысяч рублей сенажная траншея. Смотрите, чтобы вы мне перед этой кукурузой не доложили, что вы не успеваете, потому что у вас не было финансирования. Считайте, что вы на военном положении.

Никаких курганов, корма должны храниться в нормальных условиях. Знаешь, почему. Не потому, что мне так хочется, а потому что мы теряем огромные деньги и это все ложится на себестоимость. И мы потом плачемся, что у нас низкая рентабельность или ее вообще нет.

Александр Лукашенко посетил с рабочей поездкой Дзержинский район-7

В программе посещения Дзержинского района у Александра Лукашенко также аквакультурное хозяйство, где организовано производство ценных пород рыб. Кроме того, Президенту доложат об особенностях весенних полевых работ в 2018 году и готовности к посевной кампании.

# Экономика # Рабочая поездка Президента # Александр Лукашенко # Фотофакт

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