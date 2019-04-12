«Мы действительно IT-страну создадим». Президент ознакомился с разработками резидентов ПВТ

Новости Беларуси. Разработки Парка высоких технологий создают дополнительные возможности для развития всей экономики страны. 12 апреля Президент Александр Лукашенко ознакомился с продукцией ведущих компаний ПВТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В бизнес-инкубаторе Парка развернулась выставка инновационных технологий для сельского хозяйства, медицины, образования, и микроэлектроники. Речь не только о реалиях белорусской IT-сферы, но и перспективах в области производства, образования и АПК. Новейшие технологии позволяют, например, не только эффективно вспахать поле, но и сэкономить огромные деньги за счет автоматизации всех процессов. Черта, отличающая почти каждую IT-разработку. «Без IT нельзя – отстанем». Александр Лукашенко посетил Парк высоких технологий

Общая выручка резидентов ПВТ в 2018 году достигла более 3 млрд рублей, увеличившись почти на половину в сравнении с 2017 годом. Экспорт услуг и продуктов охватывает 127 стран мира. Среди лидеров – США и Евросоюз. В стенах бизнес-инкубатора ПВТ прошло совещание по развитию IT-сферы Беларуси. В центре внимания были вопросы и темы, создающие дополнительные возможности для развития цифрового сектора и других областей народного хозяйства страны. Шла речь о возможном создании Министерства цифровой экономики, а также увеличения подготовки кадров для IT-отрасли .