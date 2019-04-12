Прямой эфир

«Без IT нельзя – отстанем». Александр Лукашенко посетил Парк высоких технологий

12 апреля 2019 11:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко ждет от IT-сообщества предложений по дальнейшему развитию этой сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент посетил Парк высоких технологий.

«Без IT нельзя – отстанем». Александр Лукашенко посетил Парк высоких технологий-1

Глава государства отметил, что успех данного направления  во многом заслуга самих айтишников. В свое время Беларусь рискнула и начала создавать свою Силиконовую долину. Сегодня можно смело говорить о том, что проект оказался успешным. В настоящее время главное, чтобы резиденты Парка не останавливались и двигались вперед такими же темпами.

Президент осмотрел экспозицию разработок ведущих компаний, ознакомился с результатами работы компаний Парка по развитию цифровых технологий.

«Без IT нельзя – отстанем». Александр Лукашенко посетил Парк высоких технологий-4

«Без IT нельзя – отстанем». Александр Лукашенко посетил Парк высоких технологий-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все поняли, что без IT нельзя – отстанем. Мы страна, не избалованная углеводородами. Я это понимаю и понимал больше, чем вы, вас еще, может быть, многих тогда и не было таких, какие вы есть, в школе учились. Нужно было развивать государство и уходить в какую-то сферу, чтобы обеспечить независимость стране, которая живет в прекрасном и очень опасном месте – в центре Европы.

Большое преимущество, когда ты на перекрестке всех путей, когда ты находишься в эпицентре – не только событий, но и развития. Но очень опасно, потому что ты в этом центре, в этом эпицентре. Одно неверное движение – и может быть плохо. Поэтому надо быть очень аккуратными и очень осторожными в своих поступках, в своей политике, особенно если ты отвечаешь за миллионы людей, и не только тех, которые здесь живут.

Интерес очень большой к Беларуси в силу того, где она находится, прежде всего. Поэтому тогда мне пришлось задуматься о большей независимости, о том, чтобы нас не наклоняли, как я часто говорю, лапти не одели нам на ноги, как всегда было в истории. Останавливаться нам нельзя. Нам надо идти вперед, потому что если мы не сделаем, сделают это другие, нас обойдут.

«Без IT нельзя – отстанем». Александр Лукашенко посетил Парк высоких технологий-9

«Без IT нельзя – отстанем». Александр Лукашенко посетил Парк высоких технологий-11

Александр Лукашенко подробно интересовался у представителей IT-сообщества не только уже имеющимися разработками и тем, как они могут использоваться в различных сферах, но и перспективными направлениями, которые будут востребованы в будущем.

Были представлены средства визуализации. Они могут использоваться как в рекламе, так и, например, в выставочной деятельности. Есть технологии для сельского хозяйства, которые упростят жизнь аграриев и одновременно сэкономят деньги за счет автоматизации процессов.

Дополнительные возможности и информация полезна также бизнесу и маркетологам. Александр Лукашенко дал положительную оценку представленной работе.

«Без IT нельзя – отстанем». Александр Лукашенко посетил Парк высоких технологий-14

«Без IT нельзя – отстанем». Александр Лукашенко посетил Парк высоких технологий-16

# It-технологии # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
От сельского хозяйства до IT. В форуме-выставке деловых контактов в Бресте приняли участие делегации из 20 стран
12 апреля 2019 07:26

От сельского хозяйства до IT. В форуме-выставке деловых контактов в Бресте приняли участие делегации из 20 стран

Политика санкций и критика российских методов защиты рынка. Президент провёл совещание с экономическим блоком страны
11 апреля 2019 18:45

Политика санкций и критика российских методов защиты рынка. Президент провёл совещание с экономическим блоком страны

Новости экономики за 11.04.2019
11 апреля 2019 16:56

Новости экономики за 11.04.2019