«Без IT нельзя – отстанем». Александр Лукашенко посетил Парк высоких технологий

Глава государства отметил, что успех данного направления – во многом заслуга самих айтишников. В свое время Беларусь рискнула и начала создавать свою Силиконовую долину. Сегодня можно смело говорить о том, что проект оказался успешным. В настоящее время главное, чтобы резиденты Парка не останавливались и двигались вперед такими же темпами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все поняли, что без IT нельзя – отстанем. Мы страна, не избалованная углеводородами. Я это понимаю и понимал больше, чем вы, вас еще, может быть, многих тогда и не было таких, какие вы есть, в школе учились. Нужно было развивать государство и уходить в какую-то сферу, чтобы обеспечить независимость стране, которая живет в прекрасном и очень опасном месте – в центре Европы.

Большое преимущество, когда ты на перекрестке всех путей, когда ты находишься в эпицентре – не только событий, но и развития. Но очень опасно, потому что ты в этом центре, в этом эпицентре. Одно неверное движение – и может быть плохо. Поэтому надо быть очень аккуратными и очень осторожными в своих поступках, в своей политике, особенно если ты отвечаешь за миллионы людей, и не только тех, которые здесь живут.

Интерес очень большой к Беларуси в силу того, где она находится, прежде всего. Поэтому тогда мне пришлось задуматься о большей независимости, о том, чтобы нас не наклоняли, как я часто говорю, лапти не одели нам на ноги, как всегда было в истории. Останавливаться нам нельзя. Нам надо идти вперед, потому что если мы не сделаем, сделают это другие, нас обойдут.