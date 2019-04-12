От сельского хозяйства до IT. В форуме-выставке деловых контактов в Бресте приняли участие делегации из 20 стран

Перспективы новых проектов обсудили на форуме-выставке деловых контактов в Бресте. В этом году в нем приняли участие делегации из 20 стран. Впервые бизнес-площадкой воспользовались Армения, Кыргызстан и ЮАР.

Деловые круги успели обсудить десятки совместных проектов в разных сферах – от сельского хозяйства до машиностроения. Благодаря одному из них на Полесье в ближайшем будущем появятся плантации винограда. Производить коньяк из местного сырья по молдавским технологиям в Беларуси будут впервые.

Степан Чокля, президент научно-технического предприятия (Молдова):

Климатические изменения, которые сегодня происходят на нашей планете, приводят к тому, что скоро и у вас будут выращивать виноград. Мы надеемся, что совместными усилиями подпишем договор о сотрудничестве в области виноградарства. И надеемся, что уже с будущего года будем закладывать промышленные технологические плантации.

Всего на форуме представлены около 150 компаний. Уже в первые часы работы площадки подписаны инвестиционные соглашения на общую сумму больше 13 миллионов долларов. Планируется, что пакет новых контрактов по итогам двух дней форума вырастет как минимум вдвое.