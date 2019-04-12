От сельского хозяйства до IT. В форуме-выставке деловых контактов в Бресте приняли участие делегации из 20 стран
Новости Беларуси. Производство геосинтетических материалов, выращивание грибов и полноценный IT-кластер в областном центре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перспективы новых проектов обсудили на форуме-выставке деловых контактов в Бресте. В этом году в нем приняли участие делегации из 20 стран. Впервые бизнес-площадкой воспользовались Армения, Кыргызстан и ЮАР.
Деловые круги успели обсудить десятки совместных проектов в разных сферах – от сельского хозяйства до машиностроения. Благодаря одному из них на Полесье в ближайшем будущем появятся плантации винограда. Производить коньяк из местного сырья по молдавским технологиям в Беларуси будут впервые.
Степан Чокля, президент научно-технического предприятия (Молдова):
Климатические изменения, которые сегодня происходят на нашей планете, приводят к тому, что скоро и у вас будут выращивать виноград. Мы надеемся, что совместными усилиями подпишем договор о сотрудничестве в области виноградарства. И надеемся, что уже с будущего года будем закладывать промышленные технологические плантации.
Всего на форуме представлены около 150 компаний. Уже в первые часы работы площадки подписаны инвестиционные соглашения на общую сумму больше 13 миллионов долларов. Планируется, что пакет новых контрактов по итогам двух дней форума вырастет как минимум вдвое.
Роберто Гомес, первый секретарь отделения Посольства Южно-Африканской Республики в Беларуси:
Мы знаем, что Беларусь отличается высоким уровнем сельского хозяйства. Не только самого производства, но также машин и оборудования. В этом смысле Южно-Африканская Республика заинтересована в вашем опыте. У нас в этой сфере много проблем. И мы надеемся с помощью Беларуси двигаться вперед, чтобы победить безработицу и бедность.
Особенностью форума в Бресте станет фестиваль робототехники. Сегодня, 12 апреля, участники встретятся в формате контактно-кооперационной биржи.