МВФ: мир уйдёт от доминирования доллара

Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики до 3,6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это на 0,8 % меньше, чем ожидалось ранее. Основной причиной глобального падения экономики фонд назвал украинский кризис.
Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики до 3,6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это на 0,8 % меньше, чем ожидалось ранее. Основной причиной глобального падения экономики фонд назвал украинский кризис.
Жесткие санкции, введенные странами Запада против Москвы, привели к резкому подорожанию энергоносителей. Страны движутся к многополярному миру и уходу от тотального доминирования доллара США в финансово-экономической сфере.
Пьер-Оливье Гуринша, главный экономист Международного валютного фонда:
Подобно сейсмическим волнам, воздействие украинского кризиса будет распространяться далеко и широко по товарным рынкам, торговым и финансовым связям. Россия является крупным поставщиком нефти, газа и металлов, а вместе с Украиной – пшеницы и кукурузы. Сокращение поставок этих товаров резко подняли цены.
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Согласно докладу МВФ, в 2022 году цена на нефть вырастет почти на 55 % по сравнению с прошлым годом, а на газ – на 147 %. Кроме этого ожидается дефицит продуктов питания и повышение их стоимости.
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