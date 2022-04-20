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МВФ: мир уйдёт от доминирования доллара

20 апреля 2022 16:28
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Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики до 3,6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это на 0,8 % меньше, чем ожидалось ранее. Основной причиной глобального падения экономики фонд назвал украинский кризис.  

МВФ: мир уйдёт от доминирования доллара-1

Жесткие санкции, введенные странами Запада против Москвы, привели к резкому подорожанию энергоносителей. Страны движутся к многополярному миру и уходу от тотального доминирования доллара США в финансово-экономической сфере.  

МВФ: мир уйдёт от доминирования доллара-4

Пьер-Оливье Гуринша, главный экономист Международного валютного фонда:  
Подобно сейсмическим волнам, воздействие украинского кризиса будет распространяться далеко и широко по товарным рынкам, торговым и финансовым связям. Россия является крупным поставщиком нефти, газа и металлов, а вместе с Украиной – пшеницы и кукурузы. Сокращение поставок этих товаров резко подняли цены.  

Больше новостей экономики за 20 апреля читайте здесь.  

МВФ: мир уйдёт от доминирования доллара-7

Согласно докладу МВФ, в 2022 году цена на нефть вырастет почти на 55 % по сравнению с прошлым годом, а на газ – на 147 %. Кроме этого ожидается дефицит продуктов питания и повышение их стоимости.  

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Пьер-Оливье Гуринша # Фотофакт

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