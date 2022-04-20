МВФ: мир уйдёт от доминирования доллара

Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики до 3,6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это на 0,8 % меньше, чем ожидалось ранее. Основной причиной глобального падения экономики фонд назвал украинский кризис.

Жесткие санкции, введенные странами Запада против Москвы, привели к резкому подорожанию энергоносителей. Страны движутся к многополярному миру и уходу от тотального доминирования доллара США в финансово-экономической сфере.