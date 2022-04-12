ОПЕК заявила ЕС о невозможности заместить нефть из России

Организация стран – экспортеров нефти заявила ЕС о невозможности заместить ее поставки из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ОПЕК считает, что действующие и планируемые к введению санкции в отношении России могут создать одно из худших в истории потрясений в нефтяном экономическом сегменте. По словам генсека ОПЕК, нынешний кризис на мировых рынках углеводородов находится вне контроля группы, потери от возможного эмбарго на поставки нефти из России могут превысить 7 миллионов баррелей в день. Заменить российское черное золото будет попросту невозможно.