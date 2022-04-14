Многие страны приостанавливают программы «золотых паспортов». Что изменилось для инвесторов?

Гражданство за недвижимость. Уже месяц как многие страны приостанавливают программы «золотых паспортов» – когда гражданство можно получить в обмен на инвестиции, в том числе в недвижимость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но даже в текущих условиях есть государства, которым экономическая ситуация не дает возможности игнорировать деньги инвесторов с российским гражданством. Например, Турция. Власти этой страны увеличили порог вхождения в гражданство с 250 до 400 тысяч долларов. Турция пошла на такой шаг из-за большого ажиотажа на рынке недвижимости среди иностранцев.