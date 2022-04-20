Новости экономики за 20.04.2022

С какой целью правительство увеличивает финансирование разработок наукоемких технологий? Почему Нацбанк больше не будет продавать слитки драгметаллов? Как изменится доля расчетов в национальных валютах во взаимной торговле между странами ЕАЭС до конца года? И почему в новом прогнозе мировой экономики МВФ понизил показатели роста ВВП?

К РУССКОМУ АНАЛОГУ SWIFT ПОДКЛЮЧИЛИ 52 КОМПАНИИ ИЗ 12 СТРАН МИРА

К Системе передачи финансовых сообщений, которая работает как российский аналог SWIFT, подключились 52 иностранных банка из 12 стран. Над собственной системой обмена финансовыми сообщениями Центробанк начал работать сразу же после того, как Запад стал шантажировать отключением от всемирного межбанковского канала связи.

МВФ: мир уйдет от доминирования доллара. Читайте здесь.

ПФС выполняет точно такие же задачи – дает возможность торговать с большей частью мира и обмениваться информацией о денежных переводах и других транзакциях с финансовыми учреждениями. Сразу же после России запустил свою версию SWIFT и Китай. Эксперты не исключают, что новая платежная система ведущих мировых экономик будет строиться на основе аналогов Китая и России.

Читайте также:

Доля расчетов в национальных валютах в ЕАЭС может увеличиться до 85%

Для внедрения высоких технологий. Правительство увеличит финансирование для наукоёмких технологий

Нацбанк прекращает продавать мерные слитки из драгметаллов