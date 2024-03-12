Белорусские производители могут получить доступ ко всем госпрограммам в России

Ситуация на границе, создание единой информационной системы и импортозамещение. Эти и другие вопросы практического взаимодействия Беларуси и России 12 марта поднимали на заседании группы высокого уровня Совмина Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В повестке более 15 конкретных тем. Среди основных – реализация визового соглашения в отношении граждан третьих стран. Оно позволит иностранцам пересекать границы Беларуси и России, имея разрешение только одной из стран. Сейчас идет напряженная работа над осуществлением этой договоренности. Поставлена конкретная задача: план мероприятий, который уже фактически готов, должен быть реализован к 8 декабря. Это позволит существенно увеличить туристические и бизнес-потоки, что положительно скажется на экономике обеих стран.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Тональность, которая была обозначена на заседании Высшего госсовета 29 января этого года президентами наших стран (открытости, искренности и учета интереса друг друга), поддерживается без исключения всеми министерствами и ведомствами. Еще раз скажем: это не значит, что нет практических споров или сверки позиций. Это не значит, что каждая из сторон не имеет права предложить свое мнение или свою позицию, чтобы был единый результат. Но это подтверждает, что у нас огромный ресурс доверительности, готовности к совместному решению сложнейших вопросов по укреплению конкурентоспособности национальной экономики Беларуси и России.