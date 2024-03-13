В ЕАЭС начинают действовать единые правила обращения ветпрепаратов

Благоприятные условия для работы и развития общего рынка. Единые правила обращения ветеринарных препаратов вступают в силу в Евразийском экономическом союзе 13 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о процедурах регистрации, единых требованиях к качеству, эффективности и безопасности, а также критериях оценки этих показателей. Кроме того, одинаковым становится формат информационного взаимодействия при контрольной деятельности в данной сфере. Регистрационные удостоверения препаратов, выданные ранее, действительны на территории ЕАЭС в течение сроков, установленных национальным законодательством, но не позднее 31 декабря 2027 года.