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Беларусь безвозмездно поставит в Венесуэлу 500 тонн сухого молока

11 сентября 2018 18:16
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Новости Беларуси. Беларусь поставит в Венесуэлу 500 тонн сухого молока на безвозмездной основе. Такое распоряжение 11 сентября подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продукт произведут по стандартам этой страны и с содержанием витаминов «А» и «Д». Такое решение направлено на оказание поддержки оказавшемуся в сложной экономической ситуации стратегическому партнеру Беларуси в Латинской Америке, дальнейшую активизацию сотрудничества и укрепление доверия и дружественных отношений между двумя странами и народами.

Беларусь безвозмездно поставит в Венесуэлу 500 тонн сухого молока -1

# Беларусь-Венесуэла # Экономика # Фотофакт

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