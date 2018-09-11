Беларусь безвозмездно поставит в Венесуэлу 500 тонн сухого молока

Новости Беларуси. Беларусь поставит в Венесуэлу 500 тонн сухого молока на безвозмездной основе. Такое распоряжение 11 сентября подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продукт произведут по стандартам этой страны и с содержанием витаминов «А» и «Д». Такое решение направлено на оказание поддержки оказавшемуся в сложной экономической ситуации стратегическому партнеру Беларуси в Латинской Америке, дальнейшую активизацию сотрудничества и укрепление доверия и дружественных отношений между двумя странами и народами.