Новости экономики за 11.09.2018

Новости Беларуси. Инфляция в августе составила всего 0,1 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И если цены на непродовольственные товары немного подросли, то продукты второй месяц подряд продолжают дешеветь.
За август минус 0,2 %. Могло быть и больше, но подвели заметно подорожавшие цитрусовые и бананы. В списке подешевевших товаров лидируют потерявшие более трети стоимости морковь, помидоры и свёкла. Примерно на четверть доступнее стали виноград и сладкий перец, а овощи, в целом, – почти на 17 %.
В НОГУ С КЛИМАТОМ
Белорусские ученые занялись выведением новых сортов винограда. Сегодня в стране выращивают виноград, в основном, зарубежных селекций. Среди ряда новых видов белорусские существуют, однако они устарели, поэтому идет разработка новых.
Родительские гибриды уже выращены. В 2018 году погодные условия позволили культивировать виноград не только садоводам-любителям, но и хозяйствам. На сегодняшний день под виноградные плантации в Беларуси занято порядка 70 гектаров.
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