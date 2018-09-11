Новости экономики за 11.09.2018

Новости Беларуси. Инфляция в августе составила всего 0,1 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И если цены на непродовольственные товары немного подросли, то продукты второй месяц подряд продолжают дешеветь.

За август минус 0,2 %. Могло быть и больше, но подвели заметно подорожавшие цитрусовые и бананы. В списке подешевевших товаров лидируют потерявшие более трети стоимости морковь, помидоры и свёкла. Примерно на четверть доступнее стали виноград и сладкий перец, а овощи, в целом, – почти на 17 %.