Названа стоимость строительства второго участка третьей линии минского метрополитена

Новости Беларуси. Стала известна стоимость строительства второго участка третьей линии минского метрополитена, который должен соединить станцию «Профсоюзная» на улице Мельникайте с Зеленым Лугом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общий бюджет составит примерно 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Около 350 миллионов будут потрачены на подготовительные работы. Остальное, собственно, на само строительство. Один километр тоннеля обойдется в 226 миллионов рублей.

Второй участок включает в себя семь станций. Для его строительства необходимо снести большой квартал частного сектора, переустроить два крупных коллектора и пересечь Свислочь.