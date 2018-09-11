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Названа стоимость строительства второго участка третьей линии минского метрополитена

11 сентября 2018 17:01
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Новости Беларуси. Стала известна стоимость строительства второго участка третьей линии минского метрополитена, который должен соединить станцию «Профсоюзная» на улице Мельникайте с Зеленым Лугом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Названа стоимость строительства второго участка третьей линии минского метрополитена-1

Общий бюджет составит примерно 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Около 350 миллионов будут потрачены на подготовительные работы. Остальное, собственно, на само строительство. Один километр тоннеля обойдется в 226 миллионов рублей.

Второй участок включает в себя семь станций. Для его строительства необходимо снести большой квартал частного сектора, переустроить два крупных коллектора и пересечь Свислочь.

# Минское метро # Экономика # Фотофакт

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