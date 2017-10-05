«Мощность двигателя – 260 лошадиных сил»: новый вертолет, превосходящий по мощности и габаритам Ми-2, презентовали в Минске

Новости Беларуси. Под Минском 5 октября презентовали новый вертолет, который по своей мощности и габаритам превосходит классические – Ми-2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря двигателю, «американец» станет еще и незаменимым при подготовке и участии белорусских спортсменов на мировых первенствах. К тренировкам пилоты приступят в конце года, а вот за медали поборются в 2019. Такое длительное обучение связано, прежде всего, с принципиально иным управлением этим вертолетом.