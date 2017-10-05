«Мощность двигателя – 260 лошадиных сил»: новый вертолет, превосходящий по мощности и габаритам Ми-2, презентовали в Минске
Новости Беларуси. Под Минском 5 октября презентовали новый вертолет, который по своей мощности и габаритам превосходит классические – Ми-2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Благодаря двигателю, «американец» станет еще и незаменимым при подготовке и участии белорусских спортсменов на мировых первенствах. К тренировкам пилоты приступят в конце года, а вот за медали поборются в 2019. Такое длительное обучение связано, прежде всего, с принципиально иным управлением этим вертолетом.
Николай Мочанский, начальник минского аэроклуба ДОСААФ:
Если на Ми-2 вращение идет по часовой стрелке винтов, то здесь – против часовой стрелки винтов. То есть аэродинамика рассчитана таким образом, что на Ми-2 при взлете при даче ручки управления двигателем мы даем правую ножку, на этом вертолете – левую ногу. Потому что врещение против часовой стрелки винта идет.
Андрей Горбатовский, заместитель председателя Центрального совета ДОСААФ по авиации – начальник отдела авиации Центрального аппарата ДОСААФ:
Если у Ми-2 расход топлива – 200 литров, у этого – 57. Мощность двигателя – 260 лошадиных сил. Взлетный вес у него небольшой – тонна. Дальность полета – 650 километров. Это практически в поперечнике Беларуси.
В ближайшие несколько лет аэроклуб намерен пополнить парк еще тремя такими спортивными вертолетами.