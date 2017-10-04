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Новости экономики 04.10.2017

04 октября 2017 18:36
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Новости Беларуси. Белорусские банки направят в 2018 году на кредитование жилья по программе адресного субсидирования 426 миллионов рублей. Указ Президента предполагает возмещение части процентов по кредиту на строительство жилья не банкам, а непосредственно нуждающимся в улучшении жилищных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторым семьям могут быть компенсированы проценты в полном размере ставки рефинансирования Нацбанка, а также еще и часть основного долга.

СУБСИДИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

В программе кредитования в 2018 году будут участвовать 4 коммерческих банка страны. Больше всего денег получат кредитополучатели Минска и Минской области – 80,5 млн рублей. В этом году по программе адресного субсидирования выдадут 209 млн рублей заемных средств.

ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКИХ ЛЕКАРСТВ

Две трети экспортируемых белорусских лекарств поставляются в Россию. При том, что соседний рынок перенасыщен. Однако дистрибьюторы берут наши препараты, потому что они имеют ценовые преимущества и хорошее качество.

Тем временем, четыре частных фармпредприятия выразили заинтересованность во вступлении в холдинг «Белфармпром». Это поможет им выйти на внешние рынки. Сейчас экспортируется около 29% производимой в стране продукции. Перед отраслью стоит задача увеличить до 2020 года цифру до 40%.

4,5 МИЛЛИОНА ТОНН НЕФТИ В 4 КВАРТАЛЕ

Россия поставит до конца года на белорусские нефтеперерабатывающие заводы 4,5 миллиона тонн нефти. Увеличение поставок «черного золота» положительно отразится на экономических показателях страны. Белорусским НПЗ для работы со 100% загрузкой по первичной переработке нефти требуется 6 миллионов тонн нефти ежеквартально.

Новости экономики 04.10.2017-1

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Польша выделит почти 300 тысяч долларов в поддержку инвалидов Бреста и Лиды. Инициативы реализуют в рамках проекта Представительства ПРООН в Беларуси. Речь идет о формировании доступной среды для людей в инвалидных колясках: для занятия спортом, для безбарьерного доступа к инфраструктуре. В Бресте создадут многофункциональный спортивный центр и проведут велопробег. В Лиде построят велодорожку протяженностью 10 км.

НЕ ЖДАТЬ МИЛОСТИ ОТ ТЕПЛОСЕТЕЙ

Пока одни ждут потепления батарей, другие спешат закупить дрова, уголь и брикет. Тонна каменного угля всех марок стоит 34 рубля 21 копейку. На 3 рубля выше прошлогоднего. Брикет на основе торфа – 16 рублей 3 копейки за тонну, плотный кубометр дров смешанных пород – 5 рублей 12 копеек.

По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в плюсе евро и российский рубль. Последний впервые перешагнул рубеж в 3 рубля 4 копейки за сотню. Евро тоже прибавил пару пунктов. Актуальный курс 2,31. Доллар незначительно снизился до 1,96 копеек.

# Экономика # Экономическая рубрика

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