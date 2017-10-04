Новости экономики 04.10.2017

Новости Беларуси. Белорусские банки направят в 2018 году на кредитование жилья по программе адресного субсидирования 426 миллионов рублей. Указ Президента предполагает возмещение части процентов по кредиту на строительство жилья не банкам, а непосредственно нуждающимся в улучшении жилищных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторым семьям могут быть компенсированы проценты в полном размере ставки рефинансирования Нацбанка, а также еще и часть основного долга.

СУБСИДИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

В программе кредитования в 2018 году будут участвовать 4 коммерческих банка страны. Больше всего денег получат кредитополучатели Минска и Минской области – 80,5 млн рублей. В этом году по программе адресного субсидирования выдадут 209 млн рублей заемных средств.

ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКИХ ЛЕКАРСТВ

Две трети экспортируемых белорусских лекарств поставляются в Россию. При том, что соседний рынок перенасыщен. Однако дистрибьюторы берут наши препараты, потому что они имеют ценовые преимущества и хорошее качество.

Тем временем, четыре частных фармпредприятия выразили заинтересованность во вступлении в холдинг «Белфармпром». Это поможет им выйти на внешние рынки. Сейчас экспортируется около 29% производимой в стране продукции. Перед отраслью стоит задача увеличить до 2020 года цифру до 40%.

4,5 МИЛЛИОНА ТОНН НЕФТИ В 4 КВАРТАЛЕ

Россия поставит до конца года на белорусские нефтеперерабатывающие заводы 4,5 миллиона тонн нефти. Увеличение поставок «черного золота» положительно отразится на экономических показателях страны. Белорусским НПЗ для работы со 100% загрузкой по первичной переработке нефти требуется 6 миллионов тонн нефти ежеквартально.